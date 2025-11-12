12 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

67 лет назад (1958) родился ДЖАМАНБАЛИН Кадыргали Коныспаевич – доктор физико-математических наук, профессорм Костанайского социально-технического университета имени З. Алдамжара.

Фото: kstnews.kz

Родился в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет, физический факультет (1982).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой «Информационной вычислительной техники и автоматизированных систем» Костанайского педагогического института им. 50-летия СССР (ныне Костанайский государственный университет им. Ахмета Байтурсынова) (с 1982 года); декан физико-технического факультета, профессор кафедры «Экспериментальной и теоретической физики» (1993); депутат Костанайского областного маслихата VI созыва, председатель Комиссии по вопросам законности, правопорядка и развития местного самоуправления (2016); ректор Костанайского социально-технического университета имени З. Алдамжара (1999-2023).

Опубликовал более 90 научных трудов в ведущих научных журналах ближнего и дальнего зарубежья, выпустил 4 монографии, учебные пособия.

Награжден медалью А. Байтурсынова (2023).

65 лет назад (1960) родился АБДИЛМАНОВ Болат Мазимбайулы — актер театра и кино, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза театральных деятелей.

Фото: ticketon.kz

Родился в Талдыкорганской области. Окончил актерский факультет Алма-Атинского государственного театрально-художественного института, актер драматического театра (1982).

Трудовая деятельность: актер Казахского государственного театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова (1982); актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова (1992-2006).

Был занят в спектаклях «Абай» (Абай), «Томирис» (Мард), «Айман-Шолпан» (Арыстан), «После юбилея» (Кошкарбай), «Забыть Герострата» (Тиссаферн), «Камар сулу» (Оспан). Снимался в кинофильмах «Мечта поэта» (Торайгыров), «Последний день Шакарима» (Карасартов), «Заманай» (Есет), «Гибель Кулана» (Иемберген), в телесериале «Саранча» (Дастанов) — киностудии «Казахфильм» и других.

Награжден орденом «Құрмет» (2009), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001).

46 лет назад (1979) родился МУСАЕВ Данат Умирбаевич — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Испания, в Княжестве Андорра по совместительству, Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной туристской организации ООН.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2000 году, Дипломатическую академию МИД РФ в 2004 году.

Трудовая деятельность: специалист управления консульской службы МИД РК (2000 г.); третий секретарь департамента Европы и Америки МИД РК (2004 г.); третий секретарь Посольства Казахстана в Индии (2004-2006); секретарь Посольства Казахстана в Испании (2006-2009); первый секретарь департамента Европы МИД РК (2009-2011); советник заместителя председателя правления АО «ФНБ «Самрук — Казына» (2011-2012); директор департамента внешних связей и развития бизнеса Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан (2012-2014); советник Посольства Казахстана в Испании (2014-2015); руководитель консульства Республики Казахстан в г. Барселона (2015-2019); руководитель Управления европейских стран СНГ Департамента СНГ МИД РК (2019-2020); заместитель заведующего Отдела внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2023).

46 лет (1979) назад родился ЖУНИСОВ Ержан Аскарович — заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий».

Фото: qazpatent.kz

Трудовая деятельность: работал в органах финансовой полиции РК (2002-2008); в Агентстве Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами, Министерстве регионального развития Республики Казахстан, Агентстве Республики Казахстан по защите прав потребителей (2008-2014); заместитель директора РГКП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы города Астана» (2014-2015); председатель корпоративного фонда «Казахстанский фонд защиты прав потребителей» (2015-2018); заместитель председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности с июня 2019 года.

31 год назад (1994) родился НУРБОЛАТ Нуржас Нурболатұлы – руководитель Департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля по Жамбылской области.

Фото: instagram.com/prokadrykz/

Родился в городе Тараз. Окончил КазНУ им аль-Фараби.

Трудовая деятельность: работа в территориальных подразделениях КЭРК г.Алматы и г.Астаны (2016); главный специалист, эксперт, главный эксперт-старший гос. экологический инспектор Управления лицензирования в Комитете экологического регулирования и контроля Минэнерго и Минэкологии РК; заместитель руководителя - главный гос. экологический инспектор департамента экологии по Туркестанской области (2020-05.2025).

На занимаемой должности с мая 2025 года.

Также в этот день родились:

120 лет назад (1905-1981) родился БРУСИЛОВСКИЙ Евгений Григорьевич — композитор, профессор, один из основоположников казахского профессионального музыкального искусства.

Фото: kazchoreography.kz

Уроженец Ростова-на-Дону. Окончил Ленинградскую (ныне — Санкт-Петербургскую) консерваторию по классу композиции профессора М. О. Штейнберга.

Трудовая деятельность: по направлению Союза композиторов СССР приехал в город Алматы в 1933 году; вел предмет «изучение народной музыки» в музыкально-драматическом техникуме (1933-1934); музыкальный руководитель Казахского музыкального театра (1934-1938); художественный руководитель филармонии имени Жамбыла (1949-1951); заведующий кафедрой композиции консерватории имени Курмангазы (1944-1970); председатель Союза композиторов Казахстана (1939-1956); член правления Союза композиторов СССР (1956-1976). Автор 9 опер («Қыз Жибек», «Жалбыр», «Ер Тарғын», «Дударай» и др.), музыки для двух балетов («Гуляндом», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу»), кантаты «Казахстан» (Государственная премия СССР), 9 симфоний (6-я симфония «Курмангазы» удостоена Государственной премии Казахской ССР), концертов для виолончели, трубы, произведений для оркестра казахских народных инструментов («Желдірме» памяти Исы Байзакова», «Праздничная поэма» и другие), более 500 песен и романсов («Две ласточки», «Знаменосец мира», «Шолпан» и другие).

Им обработано около 100 народных песен и кюев для голоса с фортепиано, хора, различных инструментов, написана музыка к кинофильмам «Это было в Шугле», «Дочь степей», «Чокан Валиханов». Заложил основы казахской композиторской школы. Его ученики: Еркегали Рахмадиев, Кудыс Кужамьяров, Сыдык Мухамеджанов, Анатолий Бычков, Капан Мусин, Бахытжан Байкадамов, Нагым Мендыгалиев, Кенжебек Кумисбеков и другие.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени, «Знак Почета». За выдающиеся заслуги в деле развития казахской народной музыки одной из улиц в городе Алматы было присвоено имя Е. Брусиловского.