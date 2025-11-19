РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:00, 19 Ноябрь 2025

    12 новых школ и 7 медучреждений построят в Актюбинской области до конца года

    В Актюбинской области ведется активная реализация проектов в социальной сфере. Об этом сообщил аким региона Асхат Шахаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа
    Фото: Адилет Беремкулов / Kazinform

    По его словам, в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе реализуются 29 проектов. Уже построено и оснащено необходимым медицинским оборудованием и кадрами 22 объекта здравоохранения. В результате качественная медицинская помощь стала доступна для около 13 тысяч сельских жителей.

    До конца года планируется завершить строительство еще семи объектов здравоохранения.

    — В результате еще более 4 тысяч человек будут обеспечены медицинской помощью, — сообщил аким.

    Объекты возводятся в Шалкарском районе — села Тогыз, Сарысай, Шокысу; Иргизском районе — село Нура; Мугалжарском районе — села Жарык, Каинды; Кобдинском районе — село Бегалы.

    Асхат Шахаров отметил, что одним из ключевых направлений социальной политики остается развитие образования.

    — В целях обеспечения современной учебной среды в текущем году на благо жителей области введено восемь новых школ. — сказал аким.

    До конца года в эксплуатацию будут введены еще 12 объектов образования, а также завершено строительство спортзалов для трех действующих школ, что позволит значительно улучшить инфраструктуру для занятий спортом и внеклассной деятельностью.

    Кроме того, в 2025 году в регионе продолжается реализация национального проекта «Келешек мектептері».

    В его рамках строятся 12 школ на 9 100 мест, что позволит обеспечить растущий спрос на качественные и современные учебные заведения.

    Здравоохранение Образование Актюбинская область школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
