12 новых школ и 7 медучреждений построят в Актюбинской области до конца года

По его словам, в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе реализуются 29 проектов. Уже построено и оснащено необходимым медицинским оборудованием и кадрами 22 объекта здравоохранения. В результате качественная медицинская помощь стала доступна для около 13 тысяч сельских жителей.

До конца года планируется завершить строительство еще семи объектов здравоохранения.

— В результате еще более 4 тысяч человек будут обеспечены медицинской помощью, — сообщил аким.

Объекты возводятся в Шалкарском районе — села Тогыз, Сарысай, Шокысу; Иргизском районе — село Нура; Мугалжарском районе — села Жарык, Каинды; Кобдинском районе — село Бегалы.

Асхат Шахаров отметил, что одним из ключевых направлений социальной политики остается развитие образования.

— В целях обеспечения современной учебной среды в текущем году на благо жителей области введено восемь новых школ. — сказал аким.

До конца года в эксплуатацию будут введены еще 12 объектов образования, а также завершено строительство спортзалов для трех действующих школ, что позволит значительно улучшить инфраструктуру для занятий спортом и внеклассной деятельностью.

Кроме того, в 2025 году в регионе продолжается реализация национального проекта «Келешек мектептері».

В его рамках строятся 12 школ на 9 100 мест, что позволит обеспечить растущий спрос на качественные и современные учебные заведения.