12 новых школ и 7 медучреждений построят в Актюбинской области до конца года
В Актюбинской области ведется активная реализация проектов в социальной сфере. Об этом сообщил аким региона Асхат Шахаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе реализуются 29 проектов. Уже построено и оснащено необходимым медицинским оборудованием и кадрами 22 объекта здравоохранения. В результате качественная медицинская помощь стала доступна для около 13 тысяч сельских жителей.
До конца года планируется завершить строительство еще семи объектов здравоохранения.
— В результате еще более 4 тысяч человек будут обеспечены медицинской помощью, — сообщил аким.
Объекты возводятся в Шалкарском районе — села Тогыз, Сарысай, Шокысу; Иргизском районе — село Нура; Мугалжарском районе — села Жарык, Каинды; Кобдинском районе — село Бегалы.
Асхат Шахаров отметил, что одним из ключевых направлений социальной политики остается развитие образования.
— В целях обеспечения современной учебной среды в текущем году на благо жителей области введено восемь новых школ. — сказал аким.
До конца года в эксплуатацию будут введены еще 12 объектов образования, а также завершено строительство спортзалов для трех действующих школ, что позволит значительно улучшить инфраструктуру для занятий спортом и внеклассной деятельностью.
Кроме того, в 2025 году в регионе продолжается реализация национального проекта «Келешек мектептері».
В его рамках строятся 12 школ на 9 100 мест, что позволит обеспечить растущий спрос на качественные и современные учебные заведения.