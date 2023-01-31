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12 населенных пунктов газифицируют в Актюбинской области

31 Января 2023, 20:51
12 населенных пунктов газифицируют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Актюбинской области планируется провести газ в 12 населенных пунктов. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в этом году по данным управления энергетики и ЖКХ, планируется реализовать проекты по газификации сел Кумкудук, Нура, Аманколь, Алимбет, Каратаусай, Байтурасай, Мугалжар, Жарык, Алтыкарасу, Енбекши, Екпетал и Кудуксай. В результате охват населения газоснабжением достигнет 94,4%, это более 843 тысяч жителей области.

«Это важные проекты, которые положительно скажутся на качестве жизни в селах. Необходимо обеспечить их своевременную и качественную реализацию. Главный вопрос - строительство третьей нитки газопровода-отвода в городе Актобе, решение которого имеет принципиальное значение для дальнейшего развития областного центра. Необходимо рассмотреть возможность скорейшего начала строительства», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

Как известно строительство 3-й нитки газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бухара – Урал» необходимо для бесперебойного газоснабжения города Актобе, прилегающих к нему населенных пунктов и реализации новых инвестиционных проектов в Актюбинской области.

Общая стоимость проекта оценивается в 43,4 млрд тенге. На начало строительно-монтажных работ в этом году выделено 4,9 млрд тенге. Проводятся процедуры государственных закупок.


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