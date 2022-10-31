12 многодетных семей Жамбылской области заселились в построенные методом асара дома

31 Октября 2022, 16:50

31 Октября 2022, 16:50

12 многодетных семей Жамбылской области заселились в построенные методом асара дома

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С помощью старинного обычая асар неравнодушные жамбылцы строят дома для многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима региона, 12 жамбылских семей в этом году уже заселились в дома, построенные по проекту «Асарлатып үй салу». Жамбылцы чтят традиции предков, помогая своим ближним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Дома получили жители Байзакского, Таласского, Шуского, Жамбылского, Жуалынского и Сарысуского районов. На церемонии вручения ключей новоселам присутствовали жители сел, руководство районов.

Четырехкомнатный дом многодетному отцу Асылжану Сайлауову подарили жители Ынтымакского сельского округа Байзакского района. Жилище обеспечено системой теплоснабжения, питьевой водой и природным газом. Сельчане купили даже бытовую технику и мебель. Счастливая многодетная семья благодарит всех односельчан, участвовавших в строительстве дома.

Счастливой обладательницей собственного дома стала жительница города Каратау Таласского района Сандугаш Итенова, мать пятерых детей. Щедрые люди построили для них четырехкомнатный дом. Многодетная мать поблагодарила инициаторов.

Ключи от собственного жилья в канун Дня Республики получил и житель Жалгызтобинского сельского округа Байзакского района Бейимбет Бекберов.

«Мы много лет мечтали о собственном доме. В национальный праздник отметили новоселье. Мы бесконечно благодарны аксакалам, сельчанам, местному руководству за проявленную поддержку в сложное для нас время», - сказал новосел.

Как сообщили в ведомстве, в этом году в регионе планируется сдача 121 дома в рамках проекта «Асарлатып үй салу». В строительстве принимают участие сельские жители, предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств.

В 2021 году начато строительство 133 домов, сдано в эксплуатацию 76.