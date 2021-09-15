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    10:36, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    12 миллионов тонн зерна намолочено в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 15 сентября 2021 года по республике убрано 13,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 83,3% от их общей уборочной площади. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

    При средней урожайности 9,1 ц/га намолочено 12 млн тонн зерна.

    В трех основных зерносеющих регионах: Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, убрано 86% уборочной площади, или 10 млн га. Намолочено 8,2 млн тонн, урожайность составила 8,3 ц/га.

    «Объемов мощностей хранения при прогнозируемых объемах урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет достаточно», - отметили в Минсельхозе.



    Теги:
    Сельское хозяйство
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