12 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1963) родился АМАНШАЕВ Ермек Амирханович — казахский политический деятель, писатель, драматург.

Родился в Мактааральском районе Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, филолог, преподаватель казахского языка и литературы (1985).

Трудовая деятельность: учитель физического воспитания средней школы № 41 Ералиевского района Мангистауской области (1979-1980); научный сотрудник Центрального государственного музея КазССР (1985-1986); научный редактор главной редакции Казахской советской энциклопедии (1985-1988); ответственный секретарь журнала «Жалын» (1988-1991); ассистент, старший преподаватель кафедры казахской литературы Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1991-1995); референт отдела культуры по связям с общественными объединениями управления делами Кабинета Министров Республики Казахстан (1995); консультант отдела внутренней политики аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (1995); заведующий сектором культуры отдела социально-культурного развития аппарата Правительства Республики Казахстан (1995-1997); заведующий сектором координации подготовки правительственных решений канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (1997); консультант экспертно-аналитического отдела канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (1997-1998); консультант сектора непроизводственной сферы отдела финансово-экономической экспертизы канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (1998-1999); заведующий сектором социальной сферы экономического отдела канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (1999); заместитель заведующего, заведующий сектором отдела регионального развития и социальной сферы канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (1999-2000); начальник управления культуры г. Астаны (2000-2002); начальник департамента культуры г. Астаны (2002); председатель Комитета культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (2002-2003); вице-министр культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (2003); вице-министр культуры Республики Казахстан (2003-2004); вице-министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2004-2006); заместитель акима г. Астаны (2006-2008); и. о. руководителя аппарата АО «НК „Қазақстан темір жолы“ (2008); президент АО „Национальная компания „Казахфильм“ им. Ш. Айманова (2008-2014); заместитель акима г. Астаны (2014-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-министра РК — представитель Правительства РК в Парламенте (2019-2022); представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте РК (с 2023).

Награжден медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл».

62 года назад (1964) родился ШУКЕЕВ Умирзак Естаевич — государственный деятель Республики Казахстан, почетный гражданин Туркестанской области (2024).

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Московский экономико-статистический институт, экономист-математик (1986).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник НИИ АСПУ при Госплане Казахской ССР (1986-1988); ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ (1991-1992); консультант Высшего экономического совета при Президенте РК (1992-1993); заместитель заведующего отделом финансов и труда аппарата Президента и Кабинета министров РК (1993); заместитель главы администрации, акима Южно-Казахстанской области (1993-1995); министр экономики РК (1995-1997); министр экономики и торговли РК (03.1997-10.1997); заместитель Премьер-Министра РК (07.1997-10.1997); председатель правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (1997-1998); заместитель руководителя Администрации Президента РК (04.1998-08.1998); аким Костанайской области (1998-2004); аким г. Астаны (2004-2006); аким Южно-Казахстанской области (2006-2007); заместитель Премьер-министра РК (2007-2009); первый заместитель Премьер-министра РК (2009-2011; переназначен с 04.2011); председатель правления АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“ (2011-2017); заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства РК (2017-2019); аким Туркестанской области (2019-2022).

Награжден орденами «Парасат» (1999), «Барыс» (2012), медалями.

54 года назад (1972) родился КОЙШЫБАЕВ Габит Бейбутович — первый заместитель генерального секретаря механизма «Китай — Центральная Азия».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1994); Дипломатическую академию МИД РК (1999).

Трудовая деятельность: сотрудник Центрального аппарата МИД РК, командировка в паспортно-визовую службу Казахстана в Урумчи (КНР) (1994-1999); занимал различные дипломатические должности в паспортно-визовой службе Казахстана в Урумчи (КНР), посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (1999-2007); занимал ряд ответственных должностей в департаменте Азии и Африки МИД РК (2007-2009); советник, советник-посланник посольства Казахстана в Китае (2009-2011); генеральный консул Казахстана в Шанхае (КНР) (2011-2014); заместитель директора департамента консульской службы МИД РК, заместитель директора департамента общеазиатского сотрудничества (2014-2016); заместитель заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР (2019-2022); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии (2022-2025).

52 года назад (1974) родился МАЕМИРОВ Асхат Максимович — директор Музыкального театра юного зрителя города Астаны.

Родился в г. Уральске. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова, филолог (1995); Казахскую национальную академию искусств имени Т. К. Жургенова, режиссер драматического театра (1996); проходил стажировку в Парижской национальной консерватории драматического искусства «Université Sorbonne Nouvelle Paris» (2008); Российскую академию театрального искусства ГИТИС, магистр театрального искусства (2010).

Трудовая деятельность: главный режиссёр Западно-Казахстанского областного центра народного творчества; заведующий отделением «Актерское искусство» Уральского музыкального колледжа имени Курмангазы; режиссер Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра; декан факультета «Театральное искусство» Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова; вице-президент АО «Фонд духовного развития Казахстана»; президент АО «Қазақ әуендері»; доцент кафедры «Актерского мастерства и режиссуры» КазНАИ имени Т. Жургенова (2014-2018); ректор Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова (2018-2019); директор Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева (2019-2020).

На занимаемой должности — с сентября 2022 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана» (2018).

51 год назад (1975) родился САТЫБАЛДИН Ерболат Жалгасбаевич — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в селе Мибулак Жездинского района Карагандинской области. Окончил Жезказганский университет им. О. А. Байконурова по специальности гражданское и промышленное строительство, инженер-строитель (1997); Казахстанско-Американский свободный университет, Менеджмент: деловое администрирование, Магистр делового администрирования (2022).

Трудовая деятельность: инженер по капитальному строительству Анненского рудника, подземный горный мастер, заместитель начальника участка (1997); секретарь Союза молодежи при корпорации «Казахмыс»; председатель профсоюзного комитета рудника «Жомарт»; заместитель председателя Региональной профсоюзной организации ТОО «Корпорация „Казахмыс“ (10.2010); председатель Жезказганского филиала ОО „Отраслевой профессиональный союз работников горнодобывающей, металлургической промышленности и смежных производств „КәсіпҚазақмыс“ (10.2013-06.2018); исполнительный, генеральный директор ТОО „Адал Енбек KZ“ (06.2018-12.2020); председатель Общественного объединения „Отраслевой профессиональный союз работников горно-металлургических предприятий и смежных производств „КәсіпҚорған“ (2020-2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

48 лет назад (1978) родился КУМАРОВ Ардак Максоткерейулы — начальник департамента по делам обороны Актюбинской области.

Родился в селе Батамша Ленинского района Актюбинской области. Окончил Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан; юридический университет (2022).

Трудовая деятельность: служба в должности командира взвода в Вооруженных Силах Республики Казахстан (1996); заместитель военного комиссара, военный комиссар Каргалинского района; начальник отдела по делам обороны Хромтауского района (2010); заместитель начальника департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области; начальник объединенного управления по делам обороны районов Астана и Алматы города Актобе.

На занимаемой должности с февраля 2026 года.

Награжден медалью «Ветеран ВС РК», «За безупречную службу» I, II, III степени и юбилейными медалями.

40 лет назад (1986) родился МАНДИБАЕВ Берикбол Шатабаевич - руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Родился в Чуском районе Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2007); University of Exeter (2015).

Трудовая деятельность: главный специалист главного специалиста отдела политическими партиями и молодежными организациями управления внутренней политики, г. Алматы (2007-2010); руководитель территориального отдела управления внутренней политики г. Алматы по Алатаускому району (2010-2015); помощник заместителя акима отдела протокола, регистрации и оформления нормативных правовых актов Аппарата акима города Алматы (2015-2016); руководитель отдела жизнеобеспечения и развития инфраструктуры Аппарата акима города Алматы (2016); заместитель директора, директор Центра обслуживания инвесторов, заместитель Председателя Правления АО «СПК Алматы» (2016-2019); руководитель регионального представительства АО «НК» Казах Инвест» по г. Алматы (2019-2020); директор ТОО «Индустриальная зона Алматы» АО «СПК Алматы» (2020); руководитель проектного офиса при акимате, г. Алматы (2020-2021); директор по развитию бизнеса ТОО «SilkwayTransit», г. Астана (2021-2022); и. о. заместителя директора департамента водосберегающих технологий и тарифной политики Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, г. Астана (2024); директор департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (2024-11.2025).

На занимаемой должности с ноября 2025 года.