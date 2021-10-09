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    13:05, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    12-летнюю девочку насмерть сбили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции сообщили, что трагедия случилась 8 октября в 18:30 часов.

    «Водитель Ж., управляя автомашиной марки «Skoda Rapid», следуя в мкр. Нурлытау по ул. Сапарлыжол в северном направлении, напротив дома 5 «а» допустил наезд на пешехода А., которая, по предварительным данным, пересекала проезжую часть в западном направлении в неустановленном для этого месте. В результате данного ДТП пешеход А.? 2009 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК», - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.




    Теги:
    МВД РК ДТП Алматы Правоохранительные органы
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