12-летнюю девочку насмерть сбили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции сообщили, что трагедия случилась 8 октября в 18:30 часов.

«Водитель Ж., управляя автомашиной марки «Skoda Rapid», следуя в мкр. Нурлытау по ул. Сапарлыжол в северном направлении, напротив дома 5 «а» допустил наезд на пешехода А., которая, по предварительным данным, пересекала проезжую часть в западном направлении в неустановленном для этого месте. В результате данного ДТП пешеход А.? 2009 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК», - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.



