12-летняя девочка скончалась в больнице в Уральске

По словам родственников, девочка попала в больницу 28 июня. Ей поставили диагноз «гнойная ангина» и госпитализировали в палату. На следующий день состояние девочки резко ухудшилось, и она скончалась.

Родственники считают, что причиной смерти девушки стала халатность и беспечность медицинских работников.

В связи с этой трагедией корреспондент Kazinform направил специальный запрос в управление здравоохранения ЗКО.

По данным управления, в настоящее время проводится проверка.

— Поскольку сегодня судебно-медицинская экспертиза еще не завершена, точная причина смерти не установлена. Официальная информация будет предоставлена после заключения судебно-медицинской экспертизы, — говорится в ответе.

Напомним, в Туркестане погиб капитан полиции при исполнении служебных обязанностей.