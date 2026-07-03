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    12-летняя девочка скончалась в больнице в Уральске

    В областной инфекционной больнице Уральска скончалась 12-летняя Дамели Абдрахманова, передает корреспондент Kazinform.

    12-летняя девочка скончалась в больнице в Уральске
    Фото: Pexels

    По словам родственников, девочка попала в больницу 28 июня. Ей поставили диагноз «гнойная ангина» и госпитализировали в палату. На следующий день состояние девочки резко ухудшилось, и она скончалась.

    Родственники считают, что причиной смерти девушки стала халатность и беспечность медицинских работников.

    В связи с этой трагедией корреспондент Kazinform направил специальный запрос в управление здравоохранения ЗКО.

    По данным управления, в настоящее время проводится проверка.

    — Поскольку сегодня судебно-медицинская экспертиза еще не завершена, точная причина смерти не установлена. Официальная информация будет предоставлена после заключения судебно-медицинской экспертизы, — говорится в ответе.

    Напомним, в Туркестане погиб капитан полиции при исполнении служебных обязанностей.

    Здравоохранение Уральск ЗКО Регионы Казахстана Больницы Врачи Общество
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор