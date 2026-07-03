12-летняя девочка скончалась в больнице в Уральске
В областной инфекционной больнице Уральска скончалась 12-летняя Дамели Абдрахманова, передает корреспондент Kazinform.
По словам родственников, девочка попала в больницу 28 июня. Ей поставили диагноз «гнойная ангина» и госпитализировали в палату. На следующий день состояние девочки резко ухудшилось, и она скончалась.
Родственники считают, что причиной смерти девушки стала халатность и беспечность медицинских работников.
В связи с этой трагедией корреспондент Kazinform направил специальный запрос в управление здравоохранения ЗКО.
По данным управления, в настоящее время проводится проверка.
— Поскольку сегодня судебно-медицинская экспертиза еще не завершена, точная причина смерти не установлена. Официальная информация будет предоставлена после заключения судебно-медицинской экспертизы, — говорится в ответе.
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