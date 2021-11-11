12-летний мальчик заблудился во время пыльной бури в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сотни волонтеров и местных жителей помогали полиции искать пропавшего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Примерно в 17.00 ч. в дежурную часть Жетысайского РОП обратилась местная жительница о том, что без вести пропал ее несовершеннолетний сын. Со слов матери, 12-летний ребенок, который имеет проблемы со здоровьем, около полудня вышел из дома и не вернулся. Вначале родные попытались самостоятельно найти пропавшего мальчика. Однако плохие погодные условия затруднили поиски. В итоге, они обратились за помощью к стражам порядка.

Получив сообщение, жетысайские полицейские, учитывая переменчивость погоды и пыльную бурю, из-за которой ничего не было видно на расстоянии 20 метров, а также возраста пропавшего ребенка и состояние его здоровья, оперативно приступили к розыску подростка. На поиски ориентировали весь личный состав районного отдела полиции в полном составе. В них также приняли участие около 100 волонтеров и жителей села. Кроме того, создали специальную поисковую группу из числа квалифицированных специалистов и направили ориентировку с приметами мальчика, в том числе в соседний отдел полиции. Полицейские определили круг знакомых и родственников 12-летнего ребенка, проживающих в районе, с которыми он тесно общался, а также проверили направления, куда мог отправиться ребенок. Стражи порядка с фотографией пропавшего подростка опросили водителей такси, автобусов, работников авто-и железнодорожных станций, обошли рестораны, кафе, магазины, рынки и других места массового скопления людей.

В результате всесторонних поисковых работ около 09:40 утра следующего дня стражи порядка благополучно нашли мальчика в поле. Голодного и замёрзшего ребенка заметил один из местных жителей и сообщил полицейским. Получив сообщение, сотрудники Жетысайского РОП сразу же прибыли по указанному адресу, где обнаружили мальчика и вернули родителям живым и здоровым.

Как выяснилось, игравший дома подросток вышел на улицу, заблудился из-за пыльной бури и ушел в сторону поля. С наступлением ночи мальчик переночевал в попавшем на глаза стоге сена. В настоящее время ребенку оказана вся необходимая помощь. Родители найденного мальчика выразили огромную благодарность полицейским Жетысайского РОП и всем, кто помогал в поисках их сына.