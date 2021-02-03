12-летний мальчик упал в колодец в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области участковые инспекторы спасли ребенка, упавшего в колодец, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Ордабасинского РОП примерно в 20:30 позвонил мальчик и попросил помочь его брату. Получившие сообщение участковые инспекторы, закрепленные за данным административным участком, сразу же приняли оперативные меры. Стражи порядка стали расспрашивать ребенка о случившемся, чтобы узнать какие-нибудь подробности.

Благодаря хорошему знанию своей обслуживаемой территории, полицейские в скором времени прибыли на место происшествия, указанное ребенком. Как выяснили сотрудники полиции, 12-летний мальчик упал в колодец для сточных вод, принадлежащей одной из местных фирм.