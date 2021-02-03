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    10:25, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    12-летний мальчик упал в колодец в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области участковые инспекторы спасли ребенка, упавшего в колодец, передает Polisia.kz.

    В дежурную часть Ордабасинского РОП примерно в 20:30 позвонил мальчик и попросил помочь его брату. Получившие сообщение участковые инспекторы, закрепленные за данным административным участком, сразу же приняли оперативные меры. Стражи порядка стали расспрашивать ребенка о случившемся, чтобы узнать какие-нибудь подробности.

    Благодаря хорошему знанию своей обслуживаемой территории, полицейские в скором времени прибыли на место происшествия, указанное ребенком. Как выяснили сотрудники полиции, 12-летний мальчик упал в колодец для сточных вод, принадлежащей одной из местных фирм.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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