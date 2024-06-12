12 лет лишения свободы грозит костанайцу за пропаганду терроризма в СМИ

В Костанае полицейскими задержан радикал. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

30-летнего жителя областного центра установили в ходе розыскных мероприятий.

— Придерживаясь радикальной религиозной идеологии, он распространял среди своего окружения и в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам, — рассказал исполняющий обязанности начальника Управления внутренних дел Сабит Ибраемов.

По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе.