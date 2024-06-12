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    19:46, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    12 лет лишения свободы грозит костанайцу за пропаганду терроризма в СМИ

    задержание
    Фото: ДП Костанайской области

    В Костанае полицейскими задержан радикал. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание  религиозной розни до 7 лет лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    30-летнего жителя областного центра установили в ходе розыскных мероприятий.

    — Придерживаясь радикальной религиозной идеологии, он распространял среди своего окружения и в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам, — рассказал исполняющий обязанности начальника Управления внутренних дел Сабит Ибраемов.

    По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

    Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Экстремизм Полиция Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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