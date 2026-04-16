    18:30, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    12 инвестпроектов одобрили в области Абай

    Аким области Абай Берик Уали провел очередное заседание регионального координационного совета по привлечению инвестиций, передает Kazinform.

    п
    Фото: акимат области Абай

    На заседании были представлены следующие проекты:

    • компания «MIRYILDIZ KZ Ltd.» — строительство золотоизвлекательной фабрики в Абайском районе;
    • ТОО «Nurbay Operating» — обогатительная фабрика по переработке медной руды в Аягозском районе; 
    • компания «ГРЭС Курчатов» — строительство электростанции вблизи города Курчатов;
    • компания «Abai Poultry Agro» — открытие птицефабрики; 
    • ТОО «BiBi Product» — строительство складского комплекса;
    • компания «TAB Development» — строительство гостиничного комплекса в городе Семей;
    • компания «Global Construction» — строительство складского объекта;
    • индивидуальный предприниматель Кымбат Зейнегабиденова — строительство гостиничного комплекса с рестораном «Семейский механический завод» — запуск производства металлических и бетонных изделий;
    • ТОО «Асыл Түлік KZ» — развитие оросительной инфраструктуры в Жарминском районе;
    • ТОО «Альфа Медика Казахстан» — открытие частной медицинской клиники.

    По итогам заседания были одобрены 12 проектов на общую сумму 1 228,2 млрд тенге, будет создано 1584 постоянных рабочих места. Глава региона отметил, что данные проекты повысят инвестиционную привлекательность области и будут способствовать созданию новых рабочих мест.

    Инвестиции Берик Уали Область Абай Акимат
    Гульжан Тасмаганбетова
