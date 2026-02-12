12 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

75 лет назад (1951) родился ЕРМАНОВ Журсин Молдашевич — председатель правления Международного союза акынов-импровизаторов, поэт, журналист.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби; высшую партийную школу в Алматы.

Трудовая деятельность: главный редактор Жезказганского областного телеканала, Гостелерадио Казахской ССР (1972-1980); и. о. главного редактора Казахского республиканского телеканала (1983-1992); руководил отделами газеты «Қазақ әдебиеті» и журнала «Жұлдыз» (1992-1994); первый заместитель главного редактора газеты «Қазақ мемлекеті», главный редактор газеты «Крылья Казахстана» (1994-1996); генеральный директор Казахского радио и национального телеканала «Қазақстан» (2006-2010); советник председателя правления АО «РТРК „Казахстан“; директор Республиканского книжного музея (2013-2016).

Распоряжением Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2024 года № 186 присуждена государственная стипендия в области культуры в 2024 году.

Дважды лауреат премии Союза писателей Казахстана имени Мукагали Макатаева награжден орденом «Құрмет».

В течение тридцати лет активно пропагандирует искусство айтыса на республиканских телеканалах. Является членом правления Союза писателей Казахстана.

63 года назад (1963) родился АЛТАЙ Аскар (АЛПЫСБАЙ Аскар Кумарулы) — член Союза писателей Казахстана, лауреат Международной литературной премии «Алаш», премии имени Т. Айбергенова.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Зайсане Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1984).

Трудовая деятельность: корреспондент Куртинской районной газеты «Шұғыла» (Алматинская область), младший научный сотрудник Дома-музея С. Муканова, ответственный редактор, заведующий отделом канала «Алатау» на Казахском телевидении; редактор, заведующий отделом литературной критики журнала «Жұлдыз» (1989-1994); заместитель главного редактора информационного агентства «Ер Даулет» (1994-1995); заместитель главного редактора, главный редактор журнала «Финансы» МФ РК (1995-1998); ведущий редактор издательства «Атамұра» (1998-2004); генеральный директор издательства «Арда» (с 2004 года).

Автор более тридцати рассказов и повестей. Его произведения были опубликованы в Англии, Турции, Китае и России. Книга писателя «Қызыл бөлтірік» завоевала главный приз Международного фонда Сороса.

60 лет назад (1966) родился БЕЙСЕНГАЛИЕВ Берик Турсынбекович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: Жасулан Жумабеков / Мажилис Парламента РК

Окончил Карагандинский Государственный Университет имени Е. А. Букетова (1990) Финансы и Кредит; Карагандинский Государственный Университет имени Е. А. Букетова (2000) Правоведение; выпускник Гарвардской школы бизнеса (Harvard Business School, Бостон, США) (2018) Общая программа управления (General Management Program), кандидат экономических наук (1994); доктор экономических наук (2012).

Трудовая деятельность: преподаватель, Карагандинский государственный университет (1990-1990); аспирант, Карагандинский государственный университет (1990-1994); главный бухгалтер, КП «Компьютерные лечебно-диагностические системы» (1994-1995); дилер, АБ «Казкоммерцбанк» (1995-1996); начальник Карагандинского областного управления «Alem Bank Kazakhstan» (1996-1997); начальник Акмолинского филиала ЗАО «Банк Туран Алем» (1997); заместитель начальника Карагандинского управления ЗАО «Банк Туран Алем» (1997-1998); директор Акмолинского филиала «АТФ Банк» (1998-1998); директор Акмолинского филиала, ЗАО «АТФ Банк» (1998-2001); управляющий директор-директор филиала ОАО «АТФ Банк» (2001-2004); первый заместитель председателя АО «АТФ Банк» (2004-2006); генеральный директор, ТОО «ASTANA CAPITAL investment Group» (2006-2009); заместитель председателя АО «Национальный управляющий холдинг „КазАгро“ (2009-2011); председатель АО „Национальный управляющий холдинг „КазАгро“ (2011-2012); доцент, учреждение „Казахский университет экономики, финансов и международной торговли“ (2012-2012); управляющий директор, директор правления, АО „Фонд национального благосостояния „Самрук Казына“ (2012-2018); вице-министр сельского хозяйства РК (2018-2019); профессор, член совета директоров, председатель совета директоров, учреждение „Казахский университет экономики, финансов и международной торговли“ (2019-2002); профессор „Esil University“ (с 2022).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

59 лет назад (1967) родился САДИБЕКОВ Уласбек Садибекович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: Kazinform

Родился в Алгабасском районе Туркестанской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт (1992) Инженер-электрик; Университет «Кайнар (2001) Экономист. Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность: рабочий Алгабасского райоткормобъединения (1983); председатель Акмолинского городского комитета по делам молодежи (1992-1993); специалист, главный специалист, начальник управления по делам молодежи, туризма и спорта Алгабасской районной администрации (1993-1996); исполнительный директор ТОО «Жетыген» (1996-1998); заместитель акима района Байдибек (1998-2002); заведующий отделом социально-культурного комплекса аппарата акима Южно-Казахстанской области (2002-2004); начальник департамента по делам молодежи и внутренней политики Южно-Казахстанской области (2004); директор департамента внутренней политики Южно-Казахстанской области (01.2005-09.2006); аким района Байдибек (09.2006-10.2007); аким Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (09.2007-09.2009); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2012-2016); заместитель акима Южно-Казахстанской, Туркестанской области (02.2016-11.2019); аким Сайрамского района Туркестанской области (2019-2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

54 года назад (1972) родился КАСКИН Тлеген Тулегенович — член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Фото: Высшая аудиторская палата РК

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Курганскую академию сельского хозяйства, экономист (1994); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2000).

Трудовая деятельность: слесарь Соколовского райпищекомбината (1987); старший, ведущий специалист Соколовского филиала КАБ «Игілік-банк» (1994-1995); председатель Комитета по экономике Соколовского района (1995-1997); председатель Комитета по малому и среднему бизнесу Кзылжарского района (1997-1998); главный инспектор аппарата акима Северо-Казахстанской области (2000-2001); заместитель начальника управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы СКО (2001-2003); начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области (2003-2004); аким Аккайынского района СКО (2004-2006); руководитель аппарата акима СКО (2006-2008); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2008-2010); начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы — председатель Дисциплинарного совета в Северо-Казахстанской области (2010-2013); начальник департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Астаны — председатель Дисциплинарного совета по Астане Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2013-2014); заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Астане — председатель Дисциплинарного совета (2014-2015); руководитель департамента — председатель Совета по этике Министерства по делам государственной службы РК по г. Астане (2016); руководитель департамента — председатель Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Астане (2016-2018); председатель Ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области (2018-2022).

На занимаемой должности — с ноября 2022 года.

49 лет назад (1977) родился АБУБАКИРОВ Каныш Асанханович — первый заместитель Министра обороны Республики Казахстан — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК.

Фото: ortcom.kz

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан (1998); Национальный университет обороны (2005), факультет Генерального штаба Национального университета обороны по специальности «Военное и государственное управление» (2015).

Трудовая деятельность: командир разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона войсковой части № 32363 (1998-1999); командир роты тяжелых пулеметов войсковой части № 32363 (1999-2001); заместитель командира десантно-штурмового батальона войсковой части № 32363 (2001-2006); начальник штаба — заместитель командира войсковой части № 61993 (2006-2009); командир войсковой части № 22750 (2009); командир войсковой части № 25744 (2009-2012); командир войсковой части № 61993 (2012-2015); заместитель командующего Аэромобильными (по боевой подготовке) — начальник управления боевой подготовки управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК (2015-2016); начальник штаба — первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2016-2017); командующий войсками регионального командования «Запад» (2017-2019); командующий десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС РУ (2019-2021); начальник Главного штаба — первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан (2021-2024); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2024-2026).

На занимаемой должности — с января 2026 года.

47 лет назад (1979) родилась БЕКБАЕВА Майя Толегеновна — известный казахстанский журналист, продюсер и автор более сотни документальных фильмов.

Фото: egemen.kz

Родилась в Семипалатинске. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби, факультет международной журналистики.

Трудовая деятельность: журналист, ведущий службы новостей телеканала «Шахар», г. Алматы (2000-2005); журналист, шеф-редактор телеканала «Таң» (2005-2009); сотрудник телекорпорации «Казахстан», г. Астана (2009-2011); ведущая новостей и аналитической программы «Другими словами», ток-шоу «ВЫХОД есть!» на телеканале «Седьмой канал» (2012-2016); ведущая ряда программ на телеканалах Агентства «Хабар» (2016-2019); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (2020-2022). Директор телеканала «Qazaq TV» (2019-2022). Автор проекта «Наша история» на телеканале Jibek Joly.

Также в этот день родились:

78 лет назад (1948-2007) родился КВЯТКОВСКИЙ Олег Вадимович — известный казахстанский журналист, лауреат премии Президента Республики Казахстан в области СМИ, лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

Фото: archive.np.kz

Уроженец Красноярского края (РФ).

Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова (ныне — Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Советская Чукотка» (1969-1970); корреспондент газеты «Ленинская смена» (1971-1974); корреспондент газеты «Казахстанская правда» (1974-1979); собственный корреспондент «Строительной газеты» по Дальнему Востоку (1979-1982); собственный корреспондент газеты «Труд» в Туркмении (1982-1985); собственный корреспондент газеты «Труд» в Казахстане (1985-1999); генеральный директор рекламного агентства «Караван-Эдвертайзинг» (1993-1996); заместитель редактора газеты «Караван-блиц» (1996); главный редактор газеты «Караван»; (1999); директор ТОО «Труд-Казахстан» (1999-2001); исполнительный директор ТРК «31 канал» (2001-2002); главный редактор газеты «Столичная жизнь» (2002-2005); президент АО «РГ „Казахстанская правда“ (2005-2007).

Автор книг, ряда публикаций в прессе, сценария двенадцати документальных фильмов, многих очерков и документальных повестей, публицистических репортажей из Вьетнама, Афганистана, США и других стран мира.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Ветеран труда», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»; знаком «Отличник погранвойск СССР» I, II ст., Почетным знаком ЦК ВЛКСМ.