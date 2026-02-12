12 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день науки и гуманизма (День Дарвина) отмечается ежегодно, приурочен ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина — основоположника теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека. Дарвин был ярким представителем науки XIX века, а его теория была расценена еще при жизни ученого как научный переворот.

День красной руки

Цель этого дня — привлечь внимание политических лидеров и общественность к проблеме детей-солдат. 12 февраля 2002 года вступил в силу Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. Этот протокол был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в мае 2000 года и на данный момент подписан более чем ста странами.

В 2008 году дети и подростки организовали кампанию по сбору красных отпечатков рук. Более 250 тысяч отпечатков были собраны и презентованы Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну 12 февраля 2009 года бывшими детьми-солдатами из Колумбии и Кот-д’Ивуар и молодыми активистами из Германии с призывом остановить использование детей в качестве солдат.

СОБЫТИЯ

В 1955 году было принято решение о строительстве в Кзыл-Ординской области космодрома Байконур — первого и крупнейшего в мире космодрома, расположенного между городом Казалинск и поселком Жосалы, вблизи поселка Торетам. Занимает площадь 6 717 кв. км.

В 1992 году в Алматы состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Афганистан.

Исламская Республика Афганистан — государство в юго-западной части Центральной Азии. Площадь — 655 тыс кв. км. Столица — г. Кабул. Официальные языки — пушту и дари. Денежная единица — афгани.

В 1994 году сборная суверенной Республики Казахстан впервые приняла участие в XVII зимних Олимпийских играх в норвежском городе Лиллехаммер.

В 2001 году в Павлодаре был открыт мемориальный Дом-музей Дмитрия Багаева, открывшего в начале XX века первый салон светописи. По его снимкам нынешние поколения знакомятся с жизнью и бытом казахского народа начала прошлого века. Кадры, снятые фотографом, сохранили городские пейзажи, запечатлели открытие Воскресенской железной дороги, проводы земляков на Вторую мировую войну и распашку павлодарской целины.

В 2007 году в Центральный филиал Национального банка РК поступили две коллекционные серебряные монеты номиналом 500 тенге. Качество изготовления монет — «proof», тираж — 4 тысячи штук. На первой монете изображена женщина, укладывающая в колыбель ребенка, на второй — центральная мечеть города Алматы. Масса коллекционной монеты — 31,1 грамма, диаметр — 38,61 миллиметра. Стоимость — 5 тысяч тенге каждая.

В 2014 году в пустыне Кызылкум шымкентские археологи обнаружили кольчуги батыров XVIII века. О случайной находке археологам рассказали местные жители. Историки обнаружили доказательство того, как казахи воевали с джунгарами три века назад. Кольчуги, накидка и даже шлем лежали так, будто их сняли и аккуратно положили на хранение.

В 2015 году «Национальная компания „Қазақстан Ғарыш Сапары“ завершила работы по созданию лаборатории по оценке соответствия (ЛОС) спутниковой навигационной аппаратуры (СНА), с помощью которой проводят поверки метрологических характеристик СНА, измерение погрешностей навигационных и частотно-временных параметров, определение технических возможностей СНА морского, сухопутного, авиационного, космического, геодезического и других специальных применений.

В 2015 году фонд Toshiba International (Япония) передал бесценную коллекцию гравюр в Научную библиотеку Казахского национального университета им. аль-Фараби. Передача была осуществлена в рамках сотрудничества фонда c кафедрой Дальнего Востока и Южной Азии факультета востоковедения КазНУ. Дар представляет собой блестящую коллекцию известных японских укие-э эпохи Эдо (1600-1868), также в нее входит набор книг, видеоматериалов с ознакомительной информацией об укие-э.

В 2016 году в Баку в новом здании посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике состоялась церемония поднятия государственного флага нашей страны.

Новое здание посольства находится в собственности Казахстана и отмечается как одно из красивейших диппредставительств Казахстана за рубежом, а также среди всех иностранных загранучреждений, аккредитованных в Азербайджане. Посольство РК в АР находится в Хатаинском районе города Баку. Общая площадь земельного участка — 0,5 гектара, общая площадь здания посольства и жилого комплекса для его сотрудников — свыше 7 тыс. квадратных метров.

В 2016 году фильм «Ореховое дерево» режиссера Ерлана Нурмухамбетова производства АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова был показан в основной конкурсной программе 22-го Международного кинофестиваля Азиатского кино в Везуле (Франция) и получил сразу два приза — Специальный приз международного жюри («За способность вызвать улыбку, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию») и Специальный приз кинокритиков («За живой и смелый портрет сельской жизни»).

Конкуренцию казахстанскому фильму составили 8 картин из Китая, Японии, Южной Кореи, Ирана, Филиппин и Турции. Всего в рамках фестиваля было показано более 90 фильмов в разных программах.

В 2020 году в легкоатлетическом центре «Ольга Рыпакова» был обновлен рекорд Казахстана по легкой атлетике среди младших юношей и девушек U-16. Воспитанница восточноказахстанской школы легкой атлетики Арина Гладышева установила новое высшее достижение чемпионата Казахстана. В беге на 1500 метров юная спортсменка показала результат 4:34.04. Прошлое высшее достижение не обновлялось с 1987 года.

В 2020 году в Анкаре состоялось открытие Года Абая, объявленного Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ в честь 175-летия со дня рождения великого казахского просветителя.

В 2020 году в Швейцарии выпустили юбилейные почтовые марки к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая и 1150-летию тюркского философа Абу Наср аль-Фараби.

Швейцария не раз принимала у себя международные филателистические выставки, а почта и марки этого государства являются одним из главных брендов страны. Марки SwissPost особенно популярны среди коллекционеров и туристов, а оборот этой компании по почтовым услугам достигает 2 млрд писем в год.

В 2025 году в Лондоне состоялось 8-е заседание казахстанско-британского Стратегического диалога, в ходе которого был подписан меморандум по защите прав казахстанцев, работающих в Великобритании в рамках программы сезонных рабочих.

В 2025 году ученица четвертого класса школы имени С. Торайгырова Сарыагашского района Хиуаз Аршабай получила особенный подарок от Касым-Жомарта Токаева. Девочка написала письмо, в котором изложила свою мечту, и отправила его Главе государства. В письме к Президенту Хиуаз попросила ноутбук для своих сестер, а также выразила желание встретиться с Главой государства. Подарок из Астаны был вручен Хиуаз Аршабай специалистами управления образования Туркестанской области.

В 2025 году в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Бозок» состоялась презентация первого выпуска исторического комикса «Путешествие Алихана и Айкерим». На основании международного опыта музеем–заповедником «Бозок» выпущена книга, адресованная юным читателям. Текст комикса написан на 3 языках: казахском, русском и английском. Художник — дизайнер музея-заповедника «Бозок» Бекен Жапаров. Главная сюжетная идея комикса основана на исторических сведениях археологических раскопок средневекового городища Бозок.