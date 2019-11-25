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12-этажный корпус вуза построят в Петропавловске

25 Ноября 2019 16:21
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12-этажный корпус вуза построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил о включении местного университета в число опорных университетов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

Кумар Аксакалов кратко подвел итоги работы правительственной группы во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым.

«Также озвучил предложение по поводу включения СКУ в число опорных университетов Казахстана. Сейчас их четыре. Наш ВУЗ будет пятым. Есть договоренность с министром образования РК по этому вопросу. Что это дает? Увеличится финансирование нашего ВУЗа, повысится зарплата преподавателей, существенно обновится материально-техническая база. Бердибек Сапарбаев поддержал наше предложение», - написал К.Аксакалов.

Также он сообщил, что начнется строительство современного учебно-лабораторного корпуса вуза. В 12-ти этажном здании разместятся 89 современных лабораторий.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, Строительство,
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Автор:

Олеся Жуковень

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