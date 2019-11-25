12-этажный корпус вуза построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил о включении местного университета в число опорных университетов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

Кумар Аксакалов кратко подвел итоги работы правительственной группы во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым.

«Также озвучил предложение по поводу включения СКУ в число опорных университетов Казахстана. Сейчас их четыре. Наш ВУЗ будет пятым. Есть договоренность с министром образования РК по этому вопросу. Что это дает? Увеличится финансирование нашего ВУЗа, повысится зарплата преподавателей, существенно обновится материально-техническая база. Бердибек Сапарбаев поддержал наше предложение», - написал К.Аксакалов.

Также он сообщил, что начнется строительство современного учебно-лабораторного корпуса вуза. В 12-ти этажном здании разместятся 89 современных лабораторий.