12 дней будут праздновать Наурыз Мейрамы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестане мероприятия, посвященные празднованию Наурыз мейрамы, начнутся 14-го и завершатся 25 марта. В честь празднования Наурыза в священном городе возведут этноаул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Подготовку к празднованию Дня весеннего равноденствия и ряд других важных вопросов обсудили сегодня на очередном аппаратном совещании, прошедшем под председательством акима области Умирзака Шукеева.

В областном центре планируется организовать традиционные национальные игры (кокпар, аударыспак, казакша-курес, кыз куу,алтыбакан и другие). Кроме того, пройдут состязания акынов, концертные программы с участием казахстанских исполнителей, различные фестивали и конкурсы.

Вместе с тем, на совещании обсудили предстоящие весенне-полевые работы. По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Нурбека Бадыракова, в этом году в регионе площадь посева сельскохозяйственных культур составит 825,4 тыс. га.

Успешно внедряя технология посева сельхозкультур под пленкой, аграрии планируют собирать урожай 2-3 раза в год. Засеяв многие культуры в середине зимы, крестьяне намерены ранней весной собрать первый урожай.

Для проведения весенне-полевых работ было выделено 37 тыс. тонн удешевленного топлива. Более того, для разработки электронной карты проводится оцифровка посевных площадей. В тоже время руководитель управления рассказал о положительных сторонах, связанных с переходом ветеринарного контроля в компетенцию областного исполнительного органа.

Помимо этого, в ходе заседания обсудили вопросы профилактики угроз от вредителей. В этом году в области запланирована химическая обработка более 170 тысяч гектаров против саранчи. Специалисты провели работу по выявлению очагов марокканской саранчи и готовы приступить к обработке почвы.

О том, какая работа проводится для развития города Туркестан, доложил аким областного центра Рашид Аюпов. На сегодняшний день на территории административно-делового центра города ведется строительство 14 семиэтажных и 40 двенадцатиэтажных жилых домов, а вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай возводят 10 семиэтажных жилых домов. В целом, на этих стройплощадках задействовано 627 рабочих. Одновременно с этим, на территории АДЦ частная строительная компания за счет собственных средств ведет строительство 32 12-этажных жилых домов.

По итогам совещания глава региона дал ряд конкретных поручений.