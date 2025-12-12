12 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

65 лет назад (1960) родился КУЛ-МУХАММЕД Мухтар Абрарулы – член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии наук Казахстана.

Фото: Kazinform

Родился в г. Чугучак (КНР). Окончил Казахский государственный университет, журналист (1982).

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Темиржолы» (1982-1983); научный редактор, старший научный редактор, заведующий редакцией философии, права и социологии, ответственный секретарь, заместитель главного редактора главной редакции Казахской энциклопедии (1983-1992); директор малого предприятия «Атамура», председатель АО «Атамура», президент издательской корпорации «Атамура» (1992-1999); депутат Сената Парламента РК, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, председатель Комитета Сената Парламента РК по социально-культурному развитию (1999-2001); министр культуры, информации и общественного согласия РК (2001-2003); советник Президента РК (2003-2004); пресс-секретарь Президента РК (2004-2006); заместитель руководителя Администрации Президента - пресс-секретарь Президента РК (2006-2007); аким Кызылординской области (2007-2008); специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» (03.2008-05.2008); министр культуры и информации РК (2008-2010); министр культуры РК (2010-2012); Государственный секретарь РК (2012-2013); министр культуры и информации РК (2013-2014); советник Президента РК (2014-2016); первый заместитель председателя партии «Нур Отан» (2016-2018); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2019-2023).

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Парасат» (2010), «Барыс» ІІІ, II ст. (2016, 2020); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008). Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1996).

50 лет назад (1975) родился АХМЕТЖАНОВ Ануар Муратович – заместитель председателя правления по стратегии АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Фото: primeminister.kz

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности Международные экономические отношения (1996); Университет Джонса Хопкинса, Вашингтон (США) по специальности «Международные финансы» (2000.)

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры «Международные экономические отношения» Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова (1996-2000); главный аналитик департамента стратегического планирования, генеральный менеджер департамента по внешне-экономическим связям, менеджер департамента по Северо-Каспийскому проекту ЗАО «ННК «Казахойл» (2000-2003); заместитель директора, директор департамента проектного анализа АО «МНК «КазМунайТениз» (2003-2004); заместитель директора, директор департамента подготовки морских проектов АО НК «КазМунайГаз» (2004-2006); главный эксперт группы по управлению нефтегазовыми активами в АО «Холдинг «Самрук-Казына» (2006-2007); исполнительный директор по проектам разведки и добычи нефти, генеральный менеджер АО НК «КазМунайГаз» (2007-2010); первый заместитель генерального директора ТОО СП «КазГерМунай» (2010-2012); заместитель акима Карагандинской области по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, вопросам индустриализации и инвестиций (15.02.2012-08.2016); инспектор Администрации Президента РК (08.2016-10.2016); ответственный секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (10.2016-2019); ответственный секретарь Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (04.2019-10.2020); первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (10.2020-07.2021); первый заместитель Председателя Правления по трансформации и цифровизации АО «НК «Қазақстан темір жолы» (07.2021-01.2022); и.о. заместителя Председателя Правления по стратегии и цифровизации АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2022).

На занимаемой должности с февраля 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями.

50 лет назад (1975) родился САДАНОВ Арман Амангельдиевич – председатель Комитета по координации профилактической деятельности МВД РК.

Фото: farabi.university

Родился в селе Тогускен Жанакорганского района Кызылординской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им.Аль-Фараби (1996).

Трудовая деятельность: старший лаборант лаборатории микробных препаратов Института микробиологии и вирусологии МН АН РК; работа на руководящих должностях органов национальной безопасности Республики Казахстан (12.1996-09.2017); заместитель Председателя Комитета миграционной службы МВД Республики Казахстан (09.2017-07.2019); начальник Департамента собственной безопасности МВД РК (2019-11.2023); начальник Департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан (2023-2025).

На занимаемой должности с ноября 2025 года.

Награжден орденом «Айбын» второй степени, юбилейными медалями и нагрудными знаками.

39 лет назад (1986) родился ДОСМУХАМБЕТОВ Болат Махамбетович – генеральный директор ТОО «Урал Ойл энд Газ».

Фото: www.uog.kz

Родился в г. Гурьев (Атырау). Окончил Казахский Национальный Технический Университет им. К.И. Сатпаева, геология нефти и газа, горный инженер (2008); L'Institut National Polytechnique de Lorraine, Нанси, Франция, магистр (2009); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, финансы (2013); Бизнес школа КазГЮУ, University of Business and International Studies (UBIS), управляющий магистр делового администрирования (2016).

Трудовая деятельность: техник-геофизик в Weatherford (2009-2010); главный специалист в АО «Мангистаумунайгаз» (2010-2011); менеджер, главный менеджер в АО «Казахский институт нефти и газа» (2011-2013); главный менеджер в КМГ Кашаган Б.В. (2013-2014); прикомандирован от КМГ Кашаган Б.В. в партнерскую компанию Тотал (Франция) (2014-2016); директор департамента освоения проектов, добычи и обустройства в КМГ Кашаган Б.В. (2016-2017); первый заместитель генерального директора ТОО «Каспиан Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.» (2017-2018); генеральный директор ТОО «Исатай Оперейтинг Компани» (2019-2022); заместитель генерального директора, член Правления (2022-2025).

На занимаемой должности с июня 2025 года.

Также в этот день родились:

98 лет назад (1927-2006) родился КАБДОЛОВ Зейнолла – казахстанский общественный деятель, академик Академии наук РК, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана и Кыргызстана.

Фото: wikipedia.org

Родился в Гурьевской (Атырауской) области. В 1945 году поступил в Алматинский горный институт. Наряду с обучением в этом вузе посещал лекции известного писателя и ученого, профессора Мухтара Ауэзова. По его совету переходит на филологический факультет и в 1950 году с отличием оканчивает КазГУ.

Трудовая деятельность: работал в Доссорской нефтяной промышленности (1943-1945); старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, почетный заведующий кафедрой казахской литературы филологического факультета Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1950-2006); главный редактор журнала «Жұлдыз» (1954-1957); заведующий сектором ЦК Компартии Казахстана (1957-1959); главный редактор газеты «Қазақ әдебиетi» и секретарь правления Союза писателей Казахстана (1959-1961); председатель диссертационного совета по защите докторских диссертаций по филологии при КазНУ имени аль-Фараби (1991-2006).

На протяжении всей творческой жизни работал над созданием учебников для средних и высших учебных заведений, над исследованием вопросов литературоведения. К юбилею своего учителя им был написан роман «Мой Ауэзов», получивший Государственную премию РК в 1998 году. Перевел на казахский язык «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, статьи и письма Николая Гоголя, комедию Александра Островского «Бешеные деньги», пьесу Максима Горького «Дети солнца» и другие.

Награжден орденами «Дружба народов» (1987), «Парасат» (2001). Удостоен премий имени Ш. Уалиханова I степени АН Казахской ССР за книги «Сөз өнерi», «Арна» (1993), казахстанского ПЕН-клуба (1997), премии Тарлан «За вклад» (2005).

В 2009 году инициативной группой из числа общественных деятелей, писателей, ученых создан Фонд имени академика Зейноллы Кабдолова в Атырау, который в 2012 году учредил Международную награду имени академика З. Кабдолова.

97 лет назад (1928-2008) родился АЙТМАТОВ Чингиз Торекулович – писатель, народный писатель Киргизской ССР (1974), народный писатель Казахстана, Герой Кыргызской Республики (1997), академик Академии наук Киргизской ССР (1974), Герой Социалистического Труда (1978), лауреат Ленинской (1963) и трех Государственных премий СССР (1968, 1977, 1983).

Фото: adebiportal.kz

Родился в кишлаке Шекер Киргизской АССР (ныне - Таласская область Кыргызстана). Окончил Джамбульский зоотехникум (1948); сельскохозяйственный институт г. Фрунзе (Бишкек) (1953); Высшие литературные курсы в Москве (1958).

Работал секретарем сельского совета, учетчиком тракторной бригады; в 1953-1956 годах - старший зоотехник Киргизского НИИ животноводства; в 1959-1965 годах занимал должность главного редактора журнала «Литературный Кыргызстан», одновременно работал собкором газеты «Правда» по Киргизской ССР; в 1964-1986 годах был первым секретарем Союза кинематографистов Киргизии; в 1976-1990 годах - секретарем правления Союза писателей СССР; в 1986 году - первый секретарь правления Союза писателей Киргизии; в 1988-1990 годах занимал пост главного редактора журнала «Иностранная литература»; с 1990 по 1991 год - посол СССР в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург); в 1991-1994 годах - посол России в странах Бенилюкса; с 1994 по 2008 годы являлся послом Кыргызстана во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1966-1989), народным депутатом СССР (1989-1991).

Книги Чингиза Айтматова переведены на более чем 176 языков мира, изданы в 128 странах. По произведениям писателя было снято свыше 20 фильмов.

В мае 2008 года в Казани во время съемок фильма по роману писателя «И дольше века длится день...» 79-летний Чингиз Айтматов был госпитализирован с тяжелой пневмонией. Его состояние осложнилось острой почечной недостаточностью. Для дальнейшего лечения писатель был перевезен в Германию. 10 июня 2008 года Чингиз Айтматов скончался в клинике Нюрнберга. Писатель был похоронен на мемориальном кладбище «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека, рядом с могилой своего отца.

Творчество и общественная деятельность Чингиза Айтматова были отмечены многочисленными наградами. Среди его государственных наград - два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, два ордена Трудового Красного знамени, орден Дружбы народов и орден Дружбы. Он также был удостоен знака «Ак-Шумкар» Героя Киргизии, киргизского ордена «Манас» I степени, наград ряда иностранных государств. Среди кинематографических наград - Большой приз Всесоюзного кинофестиваля (1976), почетный приз Берлинского кинофестиваля Berlinale Camera Award (1996).