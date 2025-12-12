12 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день нейтралитета

Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций. Был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в феврале 2017 года и впервые отмечался в декабре того же года. Отмечается в годовщину принятия резолюции о поддержке постоянного нейтралитета Туркменистана. Принятый 12 декабря 1995 года документ стал первым в истории примером поддержки нейтралитета государства ООН.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения

12 декабря 2012 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию «Здоровье населения мира и внешняя политика», которая подчеркнула важность вопроса о всеобщем медицинском обеспечении в контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года. Всеобщий охват в рамках национальных систем здравоохранения предполагает доступ к услугам здравоохранения всех категорий населения, в том числе наименее обеспеченных, с помощью механизмов социальной защиты и первичного медико-санитарного обслуживания.

СОБЫТИЯ

В 1917 году в рамках ІІ Общеказахского съезда, который проходил с 5 по 13 декабря в городе Оренбург, была провозглашена Алашская автономия. В газете «Қазақ» был опубликован проект программы партии «Алаш». Он состоял из 10 разделов: государственное устройство, местная свобода, основное право, религия, власть и суд, защита народа, налоги, рабочий вопрос, развитие науки и просвещения, земельный вопрос. Целью партии «Алаш» стало восстановление казахского государства, введение института президентства. На съезде были представлены все области и места компактного проживания казахов.

В 1991 году руководствуясь принципами гуманизма, объективности и справедливости, Указом Президента Казахстана были реабилитированы лица, привлеченные к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за участие в событиях 17–18 декабря 1986 года в Казахстане.

В 1991 году был создан Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, являющийся центральным исполнительным органом, возглавляющим единую систему таможенных органов РК, осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом, проводящим единую государственную таможенную политику и осуществляющим в этих целях межотраслевую координацию.

В 1995 году Республика Казахстан стала полноправным членом Организации Исламской Конференции (ОИК). Оформление членства Республики Казахстан в этой международной организации, которая объединяет 57 мусульманских государств, включая все арабские и тюркоязычные страны, составляющие треть членов ООН, было нацелено на интеграцию Казахстана в мусульманское сообщество. Участие в ОИК дает возможность многим мусульманским государствам решать свои конкретные экономические, внутри- и внешнеполитические задачи.

В 2006 году в Астане был открыт Эталонный центр и запущен единственный в Центральной Азии эталон времени на цезиевой основе. В современном 8-этажном здании располагаются 10 лабораторий по 76 единицам эталонов и эталонного оборудования.

В 2008 году в штаб-квартире Организации Объединенных Наций состоялась церемония подписания Республикой Казахстан Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней. Казахстан стал 137 страной в мире, присоединившейся к конвенции. Документ принят Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступил в силу 3 мая 2008 года. В ООН учрежден орган надзора за исполнением конвенции — Комитет по правам инвалидов, который уполномочен рассматривать доклады государств-участников конвенции, выносить по ним предложения и общие рекомендации, а также рассматривать сообщения о нарушениях.

В 2009 году был торжественно открыт казахстанский участок транснационального газопровода Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай. Проектная пропускная способность газопровода составляет 30 млрд кубометров в год с возможным расширением до 40 млрд кубометров в год.

В 2012 году с субтитрами на английском и казахском языках вышел в прокат фильм «108 часов» о первой казахстанской экспедиции на Южный полюс, которую совершила команда Казахского географического общества (КазГео). Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2013 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение памятной банкноты номиналом 1000 тенге, посвященной памятнику тюркской письменности «Kүлтегін». Памятная банкнота изготовлена на бумаге размером 134×70 мм. Преобладающий цвет банкноты желто-коричневый. Тираж — 10 млн штук.

В 2014 году в Астане состоялось торжественное открытие памятника французскому генералу, основателю и первому Президенту Пятой Республики Шарлю де Голлю.

Памятник легендарному французскому политическому деятелю выполнен скульптором Валерием Пирожковым, а высота бронзовой скульптуры составляет 3,1 м. Монумент расположен в микрорайоне Акбулак-3 в сквере на улице, также носящей имя Шарля де Голля.

В 2015 году в Москве, в Центральном Музее Великой Отечественной войны, на Поклонной горе состоялась торжественная церемония по передаче бронзового бюста дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика, генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова.

Бюст установлен у входа в зал трехмерной панорамы «Битва за Берлин». Именно за умелое руководство эскадрильей и боевые подвиги при штурме скопления войск противника в Берлинской стратегической наступательной операции гвардии капитан Бегельдинов удостоен своей второй медали «Золотая звезда». Указ о награждении был издан 27 июня 1945 года.

В 2016 году участникам декабрьских событий 1986 года в городе Алматы вручили медали «Желтоқсанның 30 жылдығы». Имена борцов за справедливость Кайрата Рыскулбекова и Ляззат Асановой носят улицы в Алматы, а в этом году по поручению Президента Казахстана одна из центральных улиц города также будет переименована в честь желтоксановца Ербола Сыпатаева.

В 2017 году в аргентинской столице Буэнос-Айресе состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между государственным информационным агентством Казахстана МИА «Казинформ» и крупнейшим аргентинским информационным агентством Telam. Подписанный главами ведомств меморандум предоставляет возможность обмена новостями, документальными фильмами, а также совместную подготовку кадров.

Ведущее информационное агентство Telam одним из первых в Латинской Америке установило сотрудничество с одним из ведущих представителей казахстанских СМИ.

В 2018 году во вьетнамском городе Ханое прошла фотовыставка Undiscovered Kazakhstan — «Неизведанный Казахстан». Жителям и гостям Ханоя представили экспозицию самых интересных зданий столицы и работы из разных уголков страны, видеопрезентацию об Астане, рассказали о достопримечательностях Казахстана и об известных деятелях.

В 2019 году всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi».

Звание присваивается видным государственным и общественным деятелям, представителям науки, культуры, искусства, производства и социальной сферы за большие заслуги перед республикой.

В 2019 году в Алматы открылась выставка «Золотая Орда — колыбель казахской государственности». Цель выставки — знакомство посетителей с культурой и бытом золотоордынского периода на основе уникальных коллекций, среди которых экспонированы около 300 артефактов из фондовых коллекций Центрального музея, относящихся к XIII–XIV вв.

В 2020 году интеллектуальная транспортная система Нур-Султана заняла первое место среди 40 городов из 12 стран городов Европы, СНГ и Центральной Азии.

В 2021 году в столице Казахстана состоялось вручение Национальной спортивной премии Altyn Samǵaý-2021. Звание «Команды года» завоевала сборная Казахстана по футзалу. Состав добился выхода в полуфинал чемпионата мира. И этот результат является историческим для страны.

В 2024 году в Казахстане завершена работа над первой версией большой языковой модели на казахском языке (KazLLM). Это основополагающий фундамент, вокруг которого в будущем все казахстанское IT сообщество сможет создавать продукты и сервисы, основанные на отечественных разработках.

В 2024 году во Дворце мира и согласия прошла торжественная церемония награждения победителей специальной премии «Жақсы адам-2024». Мероприятие стало традиционным и проводится в преддверии Нового года. Лауреаты вместе со статуэткой получили по 1 миллиону тенге. Обладателем первой награды стал спасатель, руководитель Астраханского районного отдела чрезвычайных ситуаций Акмолинской области Аят Сералиев. Во время весеннего паводка он спас 32 человека.