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    14:28, 31 Май 2025 | GMT +5

    12 человек осудили за экстремизм в Казахстане

    27 мая тг. вступил в законную силу приговор суда в отношении 12 граждан Казахстана по обвинению в организации и участии в деятельности религиозно – экстремистской организации. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Офицер, застреливший солдата в Мангистау, приговорен к 13 годам лишения свободы
    Фото: pexels.com

    Проведенным следствием установлено, что осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников.

    Специализированным межрайонным уголовным судом г.Астана они приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 18 лет.

    Большинство осужденных лиц уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотических средств.

    Теги:
    Регионы Экстремизм Борьба с преступностью Криминал КНБ
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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