12 человек осудили за экстремизм в Казахстане

Проведенным следствием установлено, что осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников.

Специализированным межрайонным уголовным судом г.Астана они приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 18 лет.

Большинство осужденных лиц уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотических средств.