12 человек осудили за экстремизм в Казахстане
27 мая тг. вступил в законную силу приговор суда в отношении 12 граждан Казахстана по обвинению в организации и участии в деятельности религиозно – экстремистской организации. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Проведенным следствием установлено, что осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников.
Специализированным межрайонным уголовным судом г.Астана они приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 18 лет.
Большинство осужденных лиц уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотических средств.