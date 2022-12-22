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12 человек эвакуировали при пожаре участковые в Мангистауской области

22 Декабря 2022, 19:24
12 человек эвакуировали при пожаре участковые в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 человек эвакуировали при пожаре участковые инспекторы полиции в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Внаселенном пункте Курык Каракиянского района произошел пожар в одной из квартир многоэтажных домов.

Во время патрулирования улиц участковые инспекторы полиции Аслан Есенгалиев и Айдос Думаш получили сообщение от дежурной части о пожаре.

Прибыв на место происшествия, они заметили дым из квартиры на втором этаже и сразу же приступили к эвакуации людей. После эвакуации 9 человек со второго этажа, где произошел пожар, полицейские проверили еще и другие квартиры. В одной из квартир на верхнем этаже остались мать и сын. Участковые инспекторы полиции одели противогаз 7-летнему мальчику, и вместе с мамой вывели их на улицу. Также эвакуировали еще одну женщину.

Жители поблагодарили сотрудников отдела полиции Каракиянского района за оказанную помощь и за оперативную службу.


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