12 человек эвакуировали из горящего дома в Костанае

Пожарные вывели из охваченного огнем дома 12 человек, из них 4 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня в 11:50 в Костанаев в пятиэтажном жилом доме, на кухне произошел пожар.

— Силами ДЧС эвакуировано 12 человек, из них 4 детей. В 12:08 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара-короткое замыкание электрооборудования, — гвоорится в сообщении.

Пожар тушили 14 человек личного состава ДЧС и 4 единицы техники.