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    12:59, 24 Март 2024 | GMT +6

    12 человек эвакуировали из горящего дома в Костанае

    Пожар
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Пожарные вывели из охваченного огнем дома 12 человек, из них 4 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Сегодня в 11:50 в Костанаев в пятиэтажном жилом доме, на кухне произошел пожар. 

    — Силами ДЧС эвакуировано 12 человек, из них 4 детей. В 12:08 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара-короткое замыкание электрооборудования, — гвоорится в сообщении.

    Пожар тушили 14 человек личного состава ДЧС и 4 единицы техники.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Эвакуация Происшествия Костанай Спасатели
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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