12 часов на блокпостах: как работают полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Корреспондент МИА «Казинформ» съездила на блокпост в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области и посмотрела, в каких условиях работают полицейские и медики.

Девятого ноября по периметру Петропавловска выставили пять блокпостов. В город и район через них можно заехать и выехать , имея при себе справку об отрицательном ПЦР-анализе на коронавирус. Проезжают через блокпосты люди по медицинским показаниям и те, кто живут в пригороде и работают в Петропавловске. У них при себе должна быть справка с места работы.

На пост, который расположен в ауле Бесколь Кызылжарского района, приходится наибольшая нагрузка. За первые сутки через него проехали 1046 автомобилей из 2282 зарегистрированных. Работают здесь шесть полицейских. С 10 ноября вместе с ними дежурит медицинский работник, который измеряет температуру у водителей и пассажиров, пересекающих пост.

Ажиотажа и споров нет. Работа идет четко и спокойно. В штатном режиме, как говорят полицейские. Водители останавливаются, предъявляют справки и проезжают через блокпост. Очередь двигается относительно быстро.

На блокпостах полицейские дежурят в две смены по 12 часов. Затем заступает другая группа. Всего на пяти постах задействованы каждые сутки 60 полицейских. Заместитель начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш подчеркнул, что для них попытались создать удобные условия работы. Все-таки половину суток проводят на улице. Погода становится все холоднее.





«К вагончику подвели электричество, есть обогреватель, купили чайник. Организован подвоз горячего питания три раза в сутки. Средствами индивидуальной защиты обеспечены, дефицита масок, костюмов, перчаток нет», - добавил Г. Тыш.

Дежурство первой смены начинается с восьми утра и длится до восьми вечера. Сегодня в смене начальник местной полиции Кызылжарского района Шамшидена Акышова. Не контролирует подчиненных, работает вместе с ними. Поток транспорта не прекращается. Поговорить удается буквально пару минут.

«Информация о правилах проезда прошла заранее. Люди уже были готовы. Мы останавливаем каждую машину, проверяем документы, справки. Большинство водителей относятся к вынужденным остановкам с пониманием. Если весной были конфликты, когда не хотели предоставлять никаких справок, то сейчас пока таких случаев нет. У нас в базе «Сергек» уже есть вся информация, в планшете посмотрели и пропускаем. Каждому объясняем правила», - рассказал Ш. Акышов .

Улыбается и добавляет, что после смены силы остаются только на то, чтобы поесть и дойти до кровати, разговаривать после двенадцатичасовой дежурства просто уже не хочется. Семья понимает и поддерживает.

По сравнению с работой на блокпостах весной, когда первый раз объявили карантин по всей области, сейчас ситуация гораздо спокойнее. Г. Тыш говорит, что тогда был другой регламент работы, приходилось пресекать проезды, измерять температуру каждого проезжающего. Если выявляли с температурой, отправляли в «отстойник» до приезда бригады медиков. Весной на блокпостах дежурили по 12-14 полицейских.

«Сейчас люди уже привыкли к ситуации. Готовы к определенным ограничениям, справки готовят заранее. Если не пропустили, то относятся в большинстве своем с пониманием», - отметил Г. Тыш.

За минувшие сутки через посты не пропустили 111 автомобилей, в том числе 89 через пост в Бесколе. Полицейские говорят, что каждому водителю полицейские объясняют правила проезда. Относятся с пониманием. Пока никаких скандалов или инцидентов не произошло.

Сколько продлится карантин в Петропавловске и Кызылжарском районе, неизвестно. Как минимум, ближайшие две недели блокпосты будут работать и на них будут дежурить полицейские.



