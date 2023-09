12 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день молодежи

Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 17 декабря 1999 года, одобрившей рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи (Лиссабон, 8-12 августа 1998 года).

СОБЫТИЯ

В 1970 году в Алматы было завершено строительство уникального по своей красоте здания Казахского цирка. В 1979 году программа «Земля чудес» заняла первое место на Всесоюзном конкурсе циркового искусства. В 1991 году Казахский цирк вышел из состава «Союзгосцирка» и стал самостоятельным.

В 1971 году населенному пункту Лисаковск, основанному в 1950 году, был присвоен статус города. Город расположен на правом берегу реки Тобол между водохранилищами Верхне-Тобольское и Каратомарское в Костанайской области. Один из центров добычи железной руды в Казахстане.

В 2010 году Национальный архив Республики Казахстан провел документальную выставку об истории Основного закона Казахстана - Конституции РК. Выставка, организованная на основе архивных документов и материалов, ознакомила с историей подготовки и принятия Конституции Казахстана. Для экспонирования отобрано свыше 200 документов и материалов из фондов Архива Президента РК и Национального архива РК.

В 2012 году в Лондоне на ХХХ Летних Олимпийских играх казахстанский боксер Серик Сапиев, выступавший в весе до 69 килограммов, выиграл золотую медаль. Также в последний день этих Игр копилка сборной Республики Казахстан пополнилась еще двумя наградами: казахстанский боксер Адильбек Ниязымбетов в весе до 81 килограмма завоевал серебряную медаль, а борец вольного стиля Акжурек Танатаров в весовой категории до 66 кг - бронзовую медаль. Всего по итогам Летней Олимпиады Казахстан завоевал 13 медалей различного достоинства – 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.

В 2013 году в Монреале прошло заседание 23-го Всемирного горного конгресса, одним из пунктов повестки которого являлась заявка Республики Казахстан на проведение 25-го Всемирного горного конгресса в Астане в 2018 году.

Выступая на мероприятии, посол Республики Казахстан в Канаде Константин Жигалов представил казахстанскую заявку, а также проинформировал об актуальных вопросах политического и экономического развития РК, включая приоритеты Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития РК и роль металлургического комплекса в данном направлении. Члены организационного комитета конгресса единогласно проголосовали в поддержку заявки Казахстана.

В 2013 году специалисты Института археологии им. А. Маргулана, ведя раскопки в древнем городище Культобе в Южно-Казахстанской области, обнаружили уникальный архитектурный комплекс, построенный в первые века нашей эры. Высота комнат, связанных между собой проходами и арками, достигает 3-4 м. Центральное сооружение выполнено в форме креста. На месте раскопок археологи также обнаружили наконечники стрел, бронзовые изделия и остатки керамики. Именно эти находки позволили предположить, что комплекс был возведен не позднее I-II веков н.э.

В 2016 году звезда отечественного балета, ведущий солист театра Astana Opera Бахтияр Адамжан произвел фурор, одержав победу на XIII Международном конкурсе танца в Сеуле (Республика Корея). Артист завоевал первое место в старшей группе в категории «Классический танец» среди мужчин, покорив виртуозной техникой и высокопрофессиональным исполнением не только публику, но и авторитетное жюри. В Национальном театре Кореи за призовые места боролись сильнейшие артисты балета со всего мира. Танцовщики в возрасте от 11 до 35 лет состязались в трех категориях - классический танец, современный и народный.

В 2017 году школьницы из Казахстана, выигравшие гран-при на конкурсе Technovation Challenge, который проходил в Силиконовой долине, презентовали свой проект генеральному директору корпорации Google Сундару Пичаи.

Команда #MakerspaceAlmaty «/flash» победила более 100 команд со всего мира и представила свою идею на World Pitch Summit в Силиконовой долине. «/flash» - команда из четырех девочек старших классов - провела месяцы в MakerspaceAlmaty со своими наставниками, изучая, разрабатывая и программируя QamCare - мобильное приложение для повышения безопасности подростков. Название приложения QamCare происходит от казахского слова «қамкор», что означает уход и поддержку.

В 2018 году в Актау прошёл V саммит глав прикаспийских государств, на котором были обсуждены вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сферах экономики, транспорта, экологии и безопасности.

Итогом саммита стало принятие исторического документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которым велась более 20 лет. В проекте документа были закреплены вопросы разграничения морской акватории, национальных донных секторов, военного сотрудничества и совместной хозяйственно-экономической деятельности, связанной с освоением биологических ресурсов, дна и недр, судоходства, охраны окружающей среды. Свои подписи под итоговым документом Актауского саммита поставили президенты Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Азербайджана - Ильхам Алиев, Ирана - Хасан Роухани, России - Владимир Путин и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов.

В 2019 году старший лейтенант медицинской службы Акбопе Танатарова заняла первое место в личном зачете среди женщин на полигоне «Фориш» в Узбекистане.

В состязаниях военных врачей принимали участие 11 государств: Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Вьетнам, Зимбабве, Казахстан, Мьянма, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В 2020 году в Республике Корея была издана книга «Алтын шаңырақта шырқалған ән» со стихотворениями великого Абая Кунанбайулы на корейском языке.

В книгу, общий тираж которой составляет 1000 экземпляров, вошли 106 стихотворений и 2 эпические поэмы казахского писателя, а также статья Президента Республики Казахстана К.Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Автором книги является корейский писатель Ким Бёнг Хак.

Помимо литературного сборника, в Южной Корее появились марки с изображениями Абая и аль-Фараби. Основной почтовый оператор страны «Korea Post» впервые напечатал казахстанские марки. Дизайн марок выполнен в выдержанном стиле с отметкой 175-летия и 1150-летия великих казахских деятелей на английском языке.

В 2020 году Казахстан и ООН подписали Соглашение о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы.

Рамочная программа сотрудничества станет основным документом совместной деятельности Казахстана и ООН. Она включает в себя работу по трем направлениям: человеческое развитие и равное участие; эффективные институты, права человека и гендерное равенство; устойчивая окружающая среда и инклюзивное экономическое развитие.

В 2021 году учащиеся города Атырау Али Азаматулы и Алия Диндербай завоевали золотую медаль Организации Объединённых Наций.

Эта медаль им присуждена за реализацию одной из 17 глобальных целей Организации Объединенных Наций. Это цель устойчивого развития: «Снижение неравенства между государствами». Проект, реализованный учащимися НИШ совместно с Международной бизнес-школой «MINIBOSS», вошёл в число лучших социальных проектов среди участников из 150 стран мира.

В 2021 году норвежское движение «Bike for Peace» («Велосипедисты за мир») выпустило книгу «Шаг к миру во всем мире» («Trå til for verdensfreden»). Как подчеркнул основатель организации Туре Нэрланд, издание приурочено 45-летию «Bike for Peace» и 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Книга издана на норвежском языке.

«В этой книге мы много рассказываем о Казахстане, в том числе, о велопробеге Пекин-Алматы-Москва-Берген в 2011 году. Наше путешествие состоялось под лозунгом в поддержку пострадавших на полигоне близ Семея. В тот год мы также совершили отдельный заезд Астана-Семей-Алматы. Это не только интересная и познавательная история, но и множество великолепных фотографий», - сказал Т. Нэрланд, представляя книгу.

В 2021 году престижное музыкальное издательство Verlag Neue Musik в Германии опубликовало произведения молодого казахстанского композитора.

«Наше издательство выпускает как классиков, к примеру, Бетховена, так и значимых современных композиторов Германии, Италии, Франции и Англии. Рахат-би Абдысагин - первый казахстанский композитор, с которым мы сотрудничаем. Его талант мы открыли для себя уже давно. Я лично с ним знаком. Когда я слушаю его музыку, то узнаю в произведениях уникальный стиль. У него свой собственный музыкальный язык. Помимо продаж мы передадим его работы доцентам консерваторий, чтобы они могли показать их студентам», прокомментировал шеф-редактор издательства Verlag Neue Musik Кристоф Таггатц.

В 2022 году в столице открылась новая мечеть, которая стала одной из самых больших мечетей в мире. Площадь земельного участка, на котором расположена мечеть, составляет 10 га. Общая площадь составляет 68 062 квадратных метра. Высота большого купола 83,2 метра, диаметр 62 метра. Мечеть имеет четыре минарета, высота которого составляет 130 метров. Общая вместимость мечети составляет 235 000 человек, (30 тыс. человек в районе подиума и сцены; 170 тыс. человек могут молиться одновременно во дворе мечети; 35 тыс. человек внутри мечети) то есть такое количество людей может стоять в рядах и молиться одновременно. По вместимости мечети Республиканская главная мечеть в Астане входит в 10 крупнейших мечетей мира.