12 апреля по Казахстану ожидается усиление ветра, туман и дождь

По Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке гололед, на юге и юго-востоке — грозы, на юго-западе днем — пыльная буря. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, на большей части Казахстана пройдут дожди. На юге и юго-востоке страны — сильный дождь, в горных районах осадки — дождь и снег, на востоке. В центре республики прогнозируются осадки, — рассказала Алина Исмагулова на площадке СЦК.

Она добавила, что за прошлые сутки выпущено 5 гидрологических штормовых предупреждения по Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Северо-Казахстанской областям.

По прогнозу РГП «Казгидромет», в области Жетысу в Алакольском районе ожидается ветер, временами порывы 30 м/с и более. В Туркестанской и Жамбылской с 12 по 14 апреля ожидается формирование склонового стока и подъема уровня воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления автодорог.

— В горных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы 12 апреля ожидается формирование склонового стока и подъема уровня воды на реках, возможны разливы и подтопления. В Северо-Казахстанской области по прогнозам осадки — дождь и снег, — отметила пресс-секретарь РГП «Казгидромет».

В Кызылжарском районе и Петропавловске ожидается резкое повышение уровня воды на реке Есиль до критических отметок. Возможно превышение критических отметок с выходом воды на пойменные участки и прохождением ледокола. На гидрологическом посту реки Есиль в Петропавловске отмечается повышение уровня воды за сутки на 224 см. Уровень воды на 8 утра 11 апреля составил 894 см, опасный уровень 980 см, предупредили в РГП «Казгидромет».