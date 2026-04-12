12 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников науки в Казахстане

Установлен Указом Президента страны в 2011 году и впервые отмечался в 2012 году. Первое празднование Дня работников науки совпало с завершением первого года реализации нового закона о науке. Благодаря этому закону была создана основа построения новой национальной научной системы. В частности, в Казахстане внедрили новую отрасль финансирования и управления в сфере науки. Высшей научной организацией Казахстана и республиканским центром фундаментальной науки является Национальная академия наук Республики Казахстан. Она была основана в 1946 году на базе Казахского филиала АН СССР (КазФАН СССР). Центральный офис академии расположен в городе Алматы.

Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос)

Международный статус День авиации и космонавтики получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации. С 2011 года он носит еще одно название — Международный день полета человека в космос. 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, по инициативе России, была принята официальная резолюция №A/RES/65/271 по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств.

СОБЫТИЯ

В 1961 году с полигона № 5 в Кызылординской области в 09:07 стартовала ракета, чтобы доставить на орбиту первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Байконуром космодром тогда еще не назывался — это было название поселка в Карагандинской области, где построили ложный космодром, чтобы отвлечь внимание от настоящего объекта.

В 1996 году создан Высший экономический совет, являющийся консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.

Основные задачи ВЭС — подготовка предложений по решению социально-экономических проблем стратегического характера; подготовка докладов и аналитических материалов о состоянии экономики, ее основных сфер и секторов; разработка предложений по основным направлениям социально-экономической политики государства; изучение опыта осуществления экономических реформ в зарубежных странах, в том числе с переходной экономикой, и подготовка предложений по его применению в Казахстане; подготовка предложений по вопросам экономической безопасности государства.

В 2006 году в Алматы в честь 45-летия освоения космоса человеком был заложен парк «Казғарыш». В посадке деревьев приняли участие сотрудники НК «Казкосмос», ветераны космической отрасли, которым было предоставлено почетное право начала закладки парка.

В 2010 году в Павлодаре открыт памятник великому сыну казахского народа, первому президенту Академии наук страны Канышу Сатпаеву.

Бронзовая скульптура Каныша Сатпаева стоит на постаменте из гранита Кордайского месторождения (Жамбылская область), который опирается на полусферу из зеленого камня, олицетворяющую Землю. Ступени из камня различных пород — символ пути к богатствам недр, который проложил ученый. Высота монумента — 8,5 метра.

В 2013 году столица Казахстана вошла в состав авторитетной международной организации — Всемирной федерации туристических городов (WTCF). Из городов постсоветских стран участниками WTCF являются только Москва и Минск, теперь уже и Астана.

В 2016 году начала свою деятельность государственная корпорация «Правительство для граждан», созданная путем реорганизации РГП «Научно-производственный центр земельного кадастра», РГП «Центр по недвижимости», РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» и РГП «Центры обслуживания населения».

В 2018 году в испанском городе Малага прошел открытый чемпионат по плаванию, который стал успешным для казахстанских спортсменов. Три «золота» на счету Дмитрия Баландина, две серебряные награды принес команде Адильбек Мусин, одну серебряную и одну бронзовую награды завоевал Адиль Каскабай, еще одна «бронза» у Айбека Камзенова.

В 2019 году в Туркестане прошла презентация фильма «Оқсыз оқиғасы», в котором описывается детство всемирно известного ученого аль-Фараби, его стремление к знаниям, новаторству, его деятельность в служении Родине. Также в фильме можно увидеть путь аль-Фараби, его достижения и его колоссальный труд в истории человечества.

Продолжительность фильма, разработанного в формате 3D — 25 минут. Режиссер — Нуриддин Паттеев, сценарист Бахытжан Кулжабай, композитор Айтеке Коптилеу, художник-постановщик Самат Нуралиев.

В 2021 году шестнадцатилетний школьник из Астаны Ерасыл Тауекел прошел стажировку в NASA. Парень занимается разработкой научно-исследовательских проектов и увлекается ракетостроением.

В 2025 году в столичной военной авиабазе состоялась торжественная встреча первого миротворческого контингента Казахстана, вернувшегося по истечении года службы в миссии ООН (UNDOF) на Голанских высотах. В сопровождении роты почетного караула военнослужащих-миротворцев встретили руководство Министерства обороны, ветераны Вооруженных сил и сослуживцы. Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил личный состав, пожав каждому миротворцу руку. Приветствуя их, он подчеркнул, что впервые в истории казахстанской армии был развернут самостоятельный национальный контингент со своим вооружением и техникой в миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах.