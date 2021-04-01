12 700 жителей Туркестанской области получили вакцину от коронавируса

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области 12 700 человек вакцинированы первым компонентом вакцинации против «Covid-19». 6 173 из них уже прошли второй этап вакцинации, среди них работники медицины, полиции и учителя. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления общественного здоровья Марат Пашимов, передает МИА «Казинформ».

За последние сутки опасную инфекцию в регионе выявили у 8 человек и населению необходимо пройти вакцинацию против эпидемии, отметил Марат Пашимов.

«Суточный прирост заболеваемости Covid-19 на территории области составляет 0,17%. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 4 493 случая заражения данной инфекцией. В соответствии со статьей 77 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» хочу сказать, что вакцинация осуществляется только с согласия самого человека. Отказавшиеся от вакцины не привлекаются к административной либо уголовной ответственности. Тем не менее, помимо соблюдения карантинных требований, я бы рекомендовал гражданам вакцинироваться от инфекционных заболеваний. Все вы знаете, что это мировая практика. Если мы поддержим этот подход, безусловно, нам будет легче победить коварную болезнь», - сказал М. Пашимов.

Также руководитель управления отметил, что в регионе принимаются все меры по борьбе с инфекцией. Всего в регионе 23 429 медицинских работников, из них более 5000 врачей, остальные специалисты среднего звена. В хранилище для вакцин помещены 2 морозильника объемом 601 литр. Кроме того, за счет средств областного бюджета приобретено 20 морозильных камер объемом 143 литра. Все 65 пунктов для проведения вакцинации оборудованы полностью холодильниками. Кроме того, вакцина оснащена 38 термоконтейнерами объемом 50 литров.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Бактыораз Елемесов отметил, что на территории области без соблюдения требований карантинного режима не прекращается проведение свадебных торжеств и различных мероприятий.

С начала года за время мониторинга специальных мобильных групп в области составлено 1 583 протокола на учреждения, которые работали без соблюдения требований карантина. В результате наложен штраф в размере 89 158 105 тенге.



