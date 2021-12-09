12,7 млрд. тенге направлено на развитие автодорожной отрасли Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Особое внимание местных властей Жамбылской области обращено на проблемы жилищно-коммунальной сферы региона, так как решение социальных вопросов имеет первостепенное значение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известно, что дорожная сеть является жизненно важными артериями для социально-экономического развития регионов, и ее состояние напрямую влияет как на безопасность граждан, так и на интенсивность грузовых перевозок.

Только в 2021 году на развитие автодорожной отрасли Жамбылской области направлено 12,7 миллиарда тенге. В рамках государственных программ запланировано построить и отремонтировать 479,1 километра автодорог.

В результате ожидается, что доля жамбылских трасс в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена с нынешних 90% до 95%, а улиц населенных пунктов - с нынешних 77,2% до 79,2%.

Дороги областного центра всегда вызывали многочисленные нарекания со стороны водителей и пешеходов. Для решения этой многолетней застарелой проблемы акимат города Тараза в нынешнем году представил трехгодичный план по ремонту дорог в областном центре и в жилых массивах городских окраин.

На 2021 - 2023 годы в Таразе предложено реализовать 230 дорожных проектов благоустройства автодорог областного центра.

В течение трех лет планируется отремонтировать в общей сложности 251,8 километра дорог областного центра. Стоимость проведенных работ составит 8,1 миллиарда тенге.

Помимо этого, городские власти задались целью убрать все старые изношенные автобусы, давно исчерпавшие свой технический ресурс. Это делается как для удобства и комфорта горожан, так и для того, чтобы древний город Тараз, обладающий огромным туристическим потенциалом, стал центром притяжения туристов.

Автобусные компании-перевозчики до конца года запланировали приобрести 40 новых маршрутных автобусов для таразских улиц. Так, уже приобретено двенадцать новых автобусов Golden Dragon, соответствующих современным требованиям комфорта и безопасности пассажирских перевозок. Эти автобусы обслуживают один из самых протяженных маршрутов от крупного торгового центра через микрорайоны и центральные проспекты. При этом старые автобусы будут продиагностированы, отремонтированы и выйдут на другие маршруты.

В таразских автобусах в 2020 году была внедрена удобная система электронного билетирования «TulparCard», которая позволяет минимизировать наличный расчет и сделать систему платежей прозрачной. Свыше 98 процентов горожан пользуются картой «TulparCard».

«Наша цель – каждый год закупать по сто автобусов и полностью обновить автопарк городского маршрутного транспорта», - говорят в акимате города Тараза.

По словам градоначальника Ержана Жилкибаева, планы развития жилищно-коммунальной сферы Тараза на 2021 год большие. На месте старых зданий трех школ было намечено построить новые современные здания. Идет строительство 37-ми многоквартирных домов, приводятся в порядок 15 дворов с детскими площадками. Проводится реконструкция водопроводов от улицы Тастандиева до улицы Майкы би, от улицы Ы.Дукенулы до улицы Элеваторная. Начался второй этап газификации массива «Коктем», а также газификация района Сахзавода.

Проблемы в сфере ЖКХ требуют системной работы, поэтому городской акимат разработал трехлетний план развития коммунальной сферы.

По проекту «Асарлатып үй салу» возводятся 13 домов. За 2021 - 2022 годы городские власти намерены реализовать 5 инвестиционных проектов на сумму 10 миллиардов 284 миллиона тенге, будет создано 855 новых рабочих мест. Решается вопрос с долгостроями - возобновлено строительство 12 объектов, один объект уже сдан. Из 47 киосков, нарушивших «красную» линию, 35 демонтировали.

В этом году для удобства жителей областного центра на ежедневной основе запущены авиарейсы по маршруту Тараз – Алматы.

Отметим, что международный аэропорт Тараза «Аулие-Ата» полностью реконструирован и модернизирован, здесь создана комфортная среда для пассажиров, привлекаются иностранные авиакомпании и планируется создать мощный транспортно-логистический хаб. По своим техническим характеристикам международный аэропорт «Аулие-Ата» является современным аэроузлом с широкими возможностями авиационного сообщения со странами Европы, Средней и Юго-Восточной Азии.

Что касается обеспечения сельского населения благами цивилизации, в частности услугами водоснабжения, то в Жамбылской области по состоянию на 1 января 2021 года имеется 367 сел с населением более 682 тысяч человек. Из них 252 села обеспечены централизованным водоснабжением, или 82,2% сельского населения региона.

Водоснабжением необходимо обеспечить 115 жамбылских сел, в том числе в 84 селах запланировано проведение централизованного водоснабжения, а в 31 малонаселенных селах устанавливают локальные системы очистки воды.

Что касается природного газа, то в на сегодняшний день в Жамбылской области газифицировано чуть более половины населенных пунктов. Тем не менее, получается, что природным газом обеспечено порядка 900 тысяч жителей при общей численности населения жамбылского региона 1,2 миллиона человек.

В рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева национальным оператором АО «КазтрансГаз» совместно с акиматом Жамбылской области проведены работы по прокладке подводящих газопроводов к семи населенным пунктам Кордайского района. Проект общей стоимостью 5,7 миллиарда тенге дал возможность запланировать работы по прокладке подводящих газопроводов еще к нескольким населенным пунктам.

Продолжением этого крупного долгосрочного проекта станет строительство газопровода протяженностью 42 километра и стоимостью 3,7 миллиарда тенге силами АО «КазТрансГаз» за счет инвестпрограммы. Вторая фаза включает реконструкцию АГРС «Кордай» с увеличением ее пропускной способности.

Проблема обеспечения сельского населения голубым топливом в ближайшей перспективе решится для нескольких сельских населенных пунктов Рыскуловского района. Запланированное на 2021 - 2022 годы строительство сетей газоснабжения ведется в селах Д. Кунаева, Абылкаир и Корагаты Акниетского сельского округа. Ожидается, что до конца этого года эти села будут полностью обеспечены голубым топливом. Новая жизнь начнется как для сельчан, так и для предпринимателей, которые избавятся от необходимости использовать в производственном процессе твердое топливо.

На сегодняшний день из 42 населенных пунктов на территории Рыскуловского района к 24 полностью подведен газ. Разработана проектно-сметная документация и получено заключение государственной экспертизы по газификации 11 из 18 сел. В оставшихся семи населенных пунктах Рыскуловского района из-за малочисленности проживающего там населения признано экономически невыгодным подведение природного газа.

В Таласском районе в 2022 - 2023 годах планируется газифицировать села Акколь, Актобе и Кызылауит. На эти цели выделено 2,7 миллиарда тенге. Помимо газификации, в Таласском районе строится и автомобильная инфраструктура. Ожидается уже в этом году ремонт и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Акколь – Койгельды. Оживленная трасса протяженностью 28 километров свяжет два населенных пункта.

До конца 2021 года в Жамбылской области планируется обеспечить природным газом 16 тысяч человек в 20 населенных пунктах области и довести долю газификации области до 257 населенных пунктов из 371. При этом доля газификации населения будет доведена до 88,6%.

Пока еще вопрос газификации населенных пунктов остро стоит в Мойынкумском, Сарысуском и Рыскуловском районах. Планируется, что все остальные населенные пункты Жамбылской области будут газифицированы в 2020 - 2027 годах.