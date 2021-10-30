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    22:24, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    12,2 тонны хлопка сгорело на трассе в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области сгорело 12,2 тонны хлопка, перевозимого в прицепе грузовика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в Макатскую районную пожарную часть №8 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на трассе «Доссор-Кульсары». Пожарные прибыли на место происшествия в 55 км от районного центра-поселка Макат в 17: 30. В прицепе грузового автомобиля марки «Scania-R420», направлявшегося из Республики Таджикистан в Турецкую Республику, горели хлопковые рулоны массой 12,2 тонны. Спасти их уже было невозможно»,- сообщили в пресс-службе департамента.

    Пожар был локализован в 19:42 и полностью потушен в 19:50. Пострадавших и погибших нет.


    Теги:
    Атырауская область МЧС Пожар Происшествия, ЧС Происшествия
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