11 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

Цель проведения данного мероприятия — повышение знаний о бронхиальной астме среди населения и пациентов, информирование о профилактике, выявление новых случаев болезни на ранней, скрытой стадии, повышение качества медицинской помощи и осведомленности врачей о последних достижениях науки. Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой проводится по решению Всемирной организации здравоохранения.

Международный день гор

Установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в январе 2003 года. История этого дня началась с резолюции, которая провозгласила 2002 год Международным годом гор. Его основной задачей было повышение информированности о важности устойчивого развития горных районов.

СОБЫТИЯ

В 1990 году вышел Указ президента СССР М. Горбачева № VII-1156 о присвоении звания Героя Советского Союза Бауыржану Момышулы (посмертно).

В 2005 году в Астане Национальным банком РК были выпущены на продажу три коллекционные серебряные монеты номиналом 500 тенге — «Джейран», «Мавзолей Жошы хана» и «Голова тигра».

Монета «Голова тигра» из серии «Золото номадов» содержит золото 999 пробы весом 0,02 грамма, ее тираж составляет пять тысяч штук. Тираж монет «Мавзолей Жошы хана» и «Джейран» — по три тысячи штук, обе монеты 925 пробы, весом 24 грамма. «Монета «Джейран» из серии «Красная книга», а «Мавзолей Жошы хана» продолжает коллекцию «Архитектурные и исторические памятники».

В 2012 году в Астане была создана Бизнес-ассоциация женщин-предпринимателей Центральной Азии и Афганистана.

Она состоит из представительств, находящихся в каждой из шести стран-участников проекта, — Казахстане, Кыргызстане, Афганистане, Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане.

В 2015 году АО «Казпочта» ввело в обращение почтовую марку, посвященную полету в космос казахстанского космонавта Айдына Аимбетова. Марка выполнена офсетным способом в четыре краски с гребенчатой перфорацией. Форма выпуска — марочный лист, который состоит из восьми марок. Размер листа 140×120 мм, размер марок 28×40 мм. Тираж марки составляет пять тыс. штук. Художник Куат Ибрайшин. Номинал марки — 300 тенге.

В 2018 году в Марракеше на специальной межправительственной конференции Казахстан вошел в число стран, подписавших Глобальный договор по безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. В конференции приняли участие делегаты из более чем 150 стран мира.

Документ руководствуется международными нормами и стандартами в области прав человека. Осуществляя принятые в этой связи обязательства, государства-члены обеспечивают эффективное соблюдение, защиту и выполнение прав всех мигрантов, независимо от их статуса, на всех этапах миграционного цикла.

В 2018 году в Казахстане в Жамбылской области вступила в строй самая большая солнечная электростанция в СНГ «СЭС Бурное» мощностью 100 МВт. Этот совместный казахстанско-британский проект получил серьезную поддержку от Европейского банка реконструкции и развития.

В 2018 году в индийском городе Гандинагарс штата Гуджарат открылось почетное консульство Республики Казахстан, которое возглавил известный бизнесмен, управляющий директор компании «ChandanSteelLimited» Дилип Чандан.

Почетный гость, главный министр штата Гужарат Виджай Рупани Сахеб выразил уверенность, что открытие почетного консульства внесет заметный вклад в углубление двусторонних экономических связей и увеличит поток взаимных инвестиций.

В 2019 году в Астане вышел в прокат телесериал о битве при Орбулаке, доказавшей храбрость казахских батыров, малым числом разгромивших большое вражеское войско. «Битва при Орбулаке» — первый сериал, рассказывающий о том, как в 1643 году 600 казахских сарбазов дали отпор 50-тысячному войску врага. Съемки проходили в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и у реки Орбулак.

В 2020 году мультимедийный портал KazTube АО «Международное информационное агентство «Казинформ» получил серебряную кнопку на YouTube. Серебряная кнопка предназначена для каналов, достигших 100 тысяч подписчиков. Сделана из никелированного медно-никелевого сплава. Видеопортал Kaztube.kz является одним из самых популярных интернет-ресурсов в нашей стране. Основная и главная задача видеопортала — поддержка отечественной киноиндустрии, а также содействие развитию государственного языка в интернете.

В 2020 году в Бишкеке создали Кыргызско-казахский центр культуры имени Абая и установили бюст великого поэта, автором которого является молодой и талантливый кыргызский мастер Кубаныч Токторалы уулу. Задачей центра является популяризация культуры, искусства, традиций и истории Казахстана и Кыргызстана.

В 2021 году в Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие монумента Независимости, отражающего многие эпохальные события в истории страны и этапы ее становления, символизирующего неделимость и нерушимость нашего государства.

Высота монумента составляет 15,7 м, диаметр — 10,9 м. На вершине установлены скульптуры основателей Казахского ханства — Керея и Жанибека, в нижней части — барельеф с историей развития Казахстана. В центральной части монумента расположены скульптуры трех верховных биев — Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би.

В 2023 году на европейском конкурсе «Виртуозы» Димаш Кудайберген выступил в качестве члена жюри. Легенда оперной сцены, знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго во время встречи на европейском конкурсе «Виртуозы» предложил звезде казахстанской эстрады Димашу Кудайбергену спеть дуэтом. Во время беседы Пласидо Доминго поделился историей заочного знакомства с казахстанской звездой.

В 2023 году шесть медалей завоевали казахстанские школьники на естественно-научной олимпиаде в Бангкоке. В Бангкоке подведены итоги 20-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO-2023). В олимпиаде приняли участие 311 школьников из 55 стран мира.