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    08:00, 21 Январь 2021 | GMT +6

    1180 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 237,

    город Алматы - 115,

    город Шымкент - 14,

    Акмолинская область - 132,

    Актюбинская область - 10,

    Алматинская область - 82,

    Атырауская область - 82,

    Восточно-Казахстанская область - 31,

    Жамбылская область - 25,

    Западно-Казахстанская область - 55,

    Карагандинская область - 71,

    Костанайская область - 67,

    Кызылординская область - 6,

    Мангистауская область - 17,

    Павлодарская область - 140,

    Северо-Казахстанская область - 78,

    Туркестанская область - 18.

    Всего в стране выявлены 172412 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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