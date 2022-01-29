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11753 человек заболели коронавирусом в Казахстане
29 Января 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 11753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1930,
город Алматы - 2253,
город Шымкент - 130,
Акмолинская область - 877,
Актюбинская область - 408,
Алматинская область - 582,
Атырауская область - 267,
Восточно-Казахстанская область - 407,
Жамбылская область - 302,
Западно-Казахстанская область - 495,
Карагандинская область - 1797,
Костанайская область - 595,
Кызылординская область - 97,
Мангистауская область - 147,
Павлодарская область - 970,
Северо-Казахстанская область - 430,
Туркестанская область - 66.
Всего в стране выявлены 1 216 522 заболевших
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