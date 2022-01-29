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11753 человек заболели коронавирусом в Казахстане

29 Января 2022 08:01
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11753 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 11753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1930,

город Алматы - 2253,

город Шымкент - 130,

Акмолинская область - 877,

Актюбинская область - 408,

Алматинская область - 582,

Атырауская область - 267,

Восточно-Казахстанская область - 407,

Жамбылская область - 302,

Западно-Казахстанская область - 495,

Карагандинская область - 1797,

Костанайская область - 595,

Кызылординская область - 97,

Мангистауская область - 147,

Павлодарская область - 970,

Северо-Казахстанская область - 430,

Туркестанская область - 66.

Всего в стране выявлены 1 216 522 заболевших


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