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1173 человека заболели коронавирусом в Казахстане
15 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 64,
в городе Алматы – 480,
в городе Шымкенте – 13,
в Акмолинской области –75,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 91,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 33,
в Жамбылской области – 19,
в ЗКО – 25,
в Карагандинской области – 75,
в Костанайской области – 45,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 141,
в СКО – 95,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 292 393 случая.
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