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1173 человека заболели коронавирусом в Казахстане

15 Февраля 2022 08:01
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1173 человека заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 64,

в городе Алматы – 480,

в городе Шымкенте – 13,

в Акмолинской области –75,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 91,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 33,

в Жамбылской области – 19,

в ЗКО – 25,

в Карагандинской области – 75,

в Костанайской области – 45,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 141,

в СКО – 95,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 292 393 случая.


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#Здравоохранение  
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