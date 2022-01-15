117 пожаров было потушено в Казахстане с момента объявления ЧП - МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям во время ЧП при тушении пожаров спасено более 30 человек и эвакуировано 115 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, с объявлением чрезвычайного положения подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям было потушено 117 пожаров, произошедших на различных административных объектах, в том числе государственной собственности, а также на объектах жизнеобеспечения и субъектов бизнеса: в Алматы - 58, Шымкене - 14, Алматинской области - 9, ВКО - 3, Жамбылской области -7, Кызылординской области - 26.

При этом силами МЧС при тушении пожаров спасено более 30 человек и эвакуировано 115 человек.

«В ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано 1 300 человек личного состава и 250 единиц техники. В ходе выполнения возложенных задач по тушению пожаров было зафиксировано 10 пострадавших сотрудников, из них 1 сотрудник получил касательное огнестрельное ранение левой руки и 9 сотрудникам нанесены телесные повреждения», - рассказали в министерстве.

В МЧС отметили, что в госпитализации личный состав не нуждался.

При тушении пожаров повреждено 30 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе угнано 7 единиц, из которых 5 сожжено и 25 повреждено. В настоящее время восстановлена 21 единица техники, остальные сняты с расчета.

Напомним, Указом Главы государства в ряде регионов, в частности, в ВКО, Карагандинской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, также городе Шымкенте, отменен режим чрезвычайного положения.

Накануне в ходе заседания Правительства Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил МВД и МЧС продолжить работу в рамках проводимого реформирования правоохранительной системы.

МЧС также поручено совместно с Министерствами национальной экономики и финансов внести в Правительство предложения по материально-техническому и социальному укреплению органов гражданской защиты.

Премьер-Министр поручил МЧС совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке внести необходимые корректировки в План гражданской обороны страны и выработать согласованные предложения по совершенствованию выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в период чрезвычайного положения.