117 человек пострадали от отравления газом в Туркестанской области с начала года

В Туркестанской области продолжают фиксировать случаи отравления газом. Об этом сообщили на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам директора Туркестанского производственного филиала АО QazaqGaz Aimaq Аскара Шипекова, в 2024 году было зарегистрировано 110 случаев отравления газом, в результате которых пострадали 245 человек, 20 из них погибли. В 2025 году зафиксировано 112 происшествий, пострадали 284 человека, 17 человек скончались.

— С начала 2026 года по 16 июня зарегистрировано 65 случаев. В результате пострадали 117 человек, 12 человек погибли. Чаще всего случаи отравления газом происходят в Сарыагашском, Сайрамском, Тюлькубасском, Толебийском и Казыгуртском районах, — сообщил спикер.

По его словам, в целях обеспечения безопасности потребления газа в прошедший отопительный сезон было проверено 16 860 жилых домов. В результате выявлено 98 нарушений требований безопасности, а 15 потребителей, использовавших незаконно установленные газовые печи, были отключены от газоснабжения.

Как отметил начальник управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Мейрамхан Кемелханов, в отопительный сезон 2025–2026 годов в жилом секторе региона произошло 96 пожаров. В результате пострадали 8 человек, погибли 18 человек. Материальный ущерб от пожаров превысил 139 млн тенге.

По его словам, основными причинами отравлений газом остаются изношенные, несвоевременно очищенные или вовсе отсутствующие дымоходы. Также нередко выявляются случаи несвоевременной проверки вентиляционных и дымоходных систем, установки газовых водонагревателей в ванных комнатах с нарушением требований безопасности, самостоятельного монтажа газового оборудования и использования самодельных газовых устройств.

— Некоторые жители самостоятельно отключают устройства автоматического перекрытия газа, установленные в целях безопасности. Такие действия нередко приводят к трагическим последствиям, — отметил Мейрамхан Кемелханов.

Согласно официальным данным, в регионе насчитывается 34 197 домов, принадлежащих социально уязвимым категориям населения. В течение отопительного сезона все эти дома были охвачены профилактическими и разъяснительными мероприятиями. Кроме того, в сезон 2025–2026 годов было установлено 8 449 устройств безопасности.

По словам заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Жанадила Айтбекова, в настоящее время природным газом обеспечены 606 из 801 населенного пункта региона. До конца года этот показатель планируется увеличить до 640 населенных пунктов.