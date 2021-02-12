1167 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1167 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 102,

город Алматы - 68,

Акмолинская область - 183,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 112,

Атырауская область - 79,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 48,

Карагандинская область - 47,

Костанайская область - 70,

Кызылординская область - 15,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 323,

Северо-Казахстанская область - 45,

Туркестанская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 181974.