08:15, 12 Февраль 2021 | GMT +6
1167 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1167 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 102,
город Алматы - 68,
Акмолинская область - 183,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 112,
Атырауская область - 79,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 48,
Карагандинская область - 47,
Костанайская область - 70,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 323,
Северо-Казахстанская область - 45,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 181974.