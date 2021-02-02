1161 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1161 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 76,

город Алматы - 87,

город Шымкент - 7,

Акмолинская область - 195,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 75,

Атырауская область - 52,

Восточно-Казахстанская область - 86,

Жамбылская область - 8,

Западно-Казахстанская область - 55,

Карагандинская область - 80,

Костанайская область - 85,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 238,

Северо-Казахстанская область - 79,

Туркестанская область - 19.





Всего в стране выявлен 189131 заболевший.



