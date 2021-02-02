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    08:01, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    1161 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1161 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 76,

    город Алматы - 87,

    город Шымкент - 7,

    Акмолинская область - 195,

    Актюбинская область - 3,

    Алматинская область - 75,

    Атырауская область - 52,

    Восточно-Казахстанская область - 86,

    Жамбылская область - 8,

    Западно-Казахстанская область - 55,

    Карагандинская область - 80,

    Костанайская область - 85,

    Кызылординская область - 8,

    Мангистауская область - 8,

    Павлодарская область - 238,

    Северо-Казахстанская область - 79,

    Туркестанская область - 19.


    Всего в стране выявлен 189131 заболевший.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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