08:01, 02 Февраль 2021 | GMT +6
1161 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1161 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 76,
город Алматы - 87,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 195,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 75,
Атырауская область - 52,
Восточно-Казахстанская область - 86,
Жамбылская область - 8,
Западно-Казахстанская область - 55,
Карагандинская область - 80,
Костанайская область - 85,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 238,
Северо-Казахстанская область - 79,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлен 189131 заболевший.