115 улиц отремонтируют в 2021 году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате поделились планами по ремонту дорожного полотна на улицах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году будет отремонтировано 115 улиц. Акцент будет сделан на старую часть города и жилые массивы», - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

На сегодняшний день по улично-дорожной сети города Нур-Султана выполнены и ведутся следующие работы:

Текущий ремонт:

- в весенний паводковый период проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на 37 улицах;

- при наступлении благоприятных погодных условий с применением асфальтобетонных смесей произвели ямочный ремонт на 40 улицах. Ведутся работы на 17 участках;

- ведутся работы по маршрутному ремонту на 2 улицах: пр.Мангилик Ел на участке от Триумфальной Арки до ул. Орынбор; ул.Карасай батыра от ул.Аспара до ул.Биржан сала.

Завершены работы по маршрутному ремонту на 4 участках : пр.Тлендиева пересечение Ш.Бейсековой, ул.Сыганак на участке от пр.Кабанбай батыра до ул.Сауран, ул.Иглик пересечение ул.Гоголя, пр.Тауелсыздык на участке ул.Нажимеденова до ул.Байтурсынова. Требуется провести маршрутный ремонт: (ул. Арай от ул Сарайшык до ул.Жауказын; ул.Сыганак от ул.Ч.Айтматова до Моста Арыс (М3); ул.Бараева от моста Караоткель (Рамстор) до ул.Валиханова; ул.Валиханова от ул.Бараева до ул.Богенбай батыра; ул.Туркестан от ул.Сыганак до ул.Керей Жанибек хандары; ул.Ш.Калаякова от ул. Нажимеденова до пр.Тауелсыздык; ул.А.Бокейхана от ул.Керей Жанибек хандары до ул №23; ул .Жумабаева от пр.Б.Момышулы до пр.Р.Кошкарбаева; пр.Абылайхана от ул. Пушкина до ул.Манаса; Мост М1; ул.Есенберлина подход к пр.Женис; пр.Абая от пр.Республики до ул.Пушкина; пр.Туран от ул.Керей Жанибек хандары до кольцевой дороги (Жулдыз); пр.Республики от ул.Гете до пр.Богенбай батыра; ул.Балкантау от ул.Толебаева до ул. Жумабаева; пр.Тлендиева от ул.Кумисбекова до ул.Баршын.);

- ведутся работы по 2 остановочным площадкам, проведено благоустройство на 12 остановочных площадках.

Завершено 3 участка, дорога вокруг ГКП «Столичный цирк Астаны», ул. Космонавтов от пр. Кабанбай батыра до ул. Арай, ул. Ауэзова от ул.Дукенулы до ул.А.Молдагуловой

Ведутся работы на 11 улицах:

- ул. Малахова от ул. Р.Дуйсенбаева до ул. Сусамыр;

- ул. М.Тулебаева от пр. Б.Момышулы до пр. Р. Кошкарбаева;

- ул. М.Горького от ул. Ж.Жабаева до ул. Т.Мусабаева;

- уширение проезжей части за счет демонтажа разделительной полосы по ул. Туркестан от пр. Улы дала до ул. Керей и Жанибек хандар;

- ул. Фахд бен Абдул Азиз от ул. Ақан Сері до ул. Ш. Бейсековой;

- ул. М.Шоқай от д. 31 до д. 45;

- ул. Перне от ул. А. Үлімжіұлы до ул. Кербезқыз;

- ул. Қамысты от ул. Қамысты до ул. Арқарлы;

- ул. Арқарлы от ул. Чехоева до ул. Көксеңгір;

- пер. Бозшолақ от ул. М.Шоқай до ул. Бірімжановтар;

- пер. Ақтоған от ул. М.Шоқай до тупика;

Список 27 улиц среднего ремонта, планируемых завершить до 01 июля 2021 года:

ул. М.Төлебаева от пр. Б.Момышұлы до пр. Р. Қошқарбаева; ул.Горького от ул.Горького до тупика; мост через реку Ақ бұлак от ул.Иманова до ул. Мунайтпасова; ул. Ә.Бөкейхана от ул. №29 до ул №31; путепровод и транспортная развязка на пр. Р.Қошкарбаева-пр.Абылайхана; ул. А.Иманова от ул.А.Янушкевича до ул. Ш.Валиханова; ул. Жетіген от ул. Досмухамедұлы до ш. Алаш; пр. Жеңіс от пр. Бөгенбай батыра до ул. І.Есенберлина, ул. Сауран от ул. Сығанақ до ул.Керей и Жанибек хандар;; ул. Мұғалжар от ул. Керей, Жәнібек хандар до ул. Қоңырөлен; ул. Г.Алиева от ул.Токпанова до ул Белжайлау; проезд к д/с «Жулдыз» с ул. Е.Брусиловского на ул А.Жұбанова; ул. Қобыз от ул. Өзбек әлі Жәнібек до ул. Сарын; ул. Амантоғай от ул. Ұлытау до ул. Коктал; ул. Арқалық 48/1 от ул. Арқалық (сквозная); ул. Ұлытау, в районе дома № 24/1 от ул. Ұлытау до ул. Ұлытау; ул. 150 лет Абая, 1 от ул. Қаражорға до ул. 150 лет Абая; ул. Көктерек от ул. Оқжетпес до ул. Орда; ул. Ойыл от ул. Арқарлы до ул. Ойыл; ул. Талапкерская от ул. Карталинская до ул. Медеу; дорога к рынку Салем; проезд к школе ул. Е312 от ул. И.Омарова до тупика; правоповоротные съезды Бараева-Республика; пер.Наурызым от дома 21/1 до дома 34/2; школа на пересечении ул.Майкаин и ул.№351 от ул. Дауылпаз до тупика; подъезд к ЖК «Шерқала»; ул .Сарыколь от ул. Балқантау до ул. Айнакөл.

«В прошлом году отремонтировано более 170 улиц. Акцент был сделан на старую часть города и жилые массивы», - говорится также в ответе.