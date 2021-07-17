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115 лет назад родился известный композитор Латиф Хамиди

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Июля 2021, 07:30
115 лет назад родился известный композитор Латиф Хамиди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 115 лет назад родился Хамиди Латиф Абдулхайулы - один из основоположников казахской композиторской музыки, собиратель-этнограф казахской народной музыки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Латиф Хамиди родился в 1906 году в деревне Бували Казанской губернии Республики Татарстан.

Окончил Ташкентский институт просвещения тюркских национальных меньшинств, Московский музыкальный техникум, оперную студию при Московской консерватории по классу композиции у Р. Литинского.

С 1933 года жил в Алматы.

Латиф Хамиди является автором более десяти вальсов, из которых «Казахский вальс» и «Булбул» прославили его имя. Создал серию героико-патриотических песен, таких как «Песня 8-й гвардейской дивизии», «Девушка-герой», «Нуркен», «Песня партизан» и другие, множество хоровых и инструментальных произведений, более 50 песен и романсов, музыку к драматическим спектаклям и кинофильмам. Особое место в его творчестве занимают песни для детей.

С 1940 года Латиф Хамиди являлся руководителем и дирижером Казахской государственной капеллы. В 1942 году композитор работал в музыкальном училище Алматы. Также руководил казахским народным оркестром Радиокомитета.

Расцвет творчества композитора связан с созданием опер «Абай», «Толеген Тохтаров» (в соавторстве с Ахметом Жубановым), «Жамбыл», оперетты «Балбулак», музыки Государственного гимна Казахской ССР (в соавторстве с Евгением Брусиловским и Муканом Тулебаевым). Произведения композитора отличаются выразительностью мелодий, стройностью формы, ясностью гармонической и полифонической структуры. Являлся автором концерта для домбры-примы с оркестром казахских народных инструментов.

Латиф Хамиди был награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями. Являлся лауреатом Государственной премии КазССР.

Композитор ушел из жизни в возрасте 77 лет 29 ноября 1982 года в Алматы.


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