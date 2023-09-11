115 кинопроектов претендуют на государственную финподдержку
Прием документов для участия в конкурсе проводился с 9 по 29 августа. Для представителей киноиндустрии была организована консультационная поддержка по четырем направлениям: личные консультации в офисах ГЦПНК в Алматы и Астане, ответы на телефонные обращения, ответы на онлайн-обращения в социальных сетях, а также был проведен открытый семинар-тренинг, где дополнительно были разъяснены правила отбора кинопроектов.
«Общее количество заявок, зарегистрированных в электронном виде – 271, из них на бумажных носителях поступила 261 заявка. По итогам проверки документации 115 кинопроектов получили допуск к питчингу. Теперь они будут рассмотрены Экспертным советом с 8 сентября по 3 октября. Все участники конкурса, не прошедшие отборочный этап, в течение трех рабочих дней получат официальные письма, где будут указаны причины отклонения заявок», – отметили в пресс-службе Государственного центра поддержки национального кино.
Список кинопроектов, прошедших на питчинг и расписание проведения открытой защиты доступны по ссылке. Открытая защита состоится с 3 по 5 октября 2023 года и будет транслироваться в режиме онлайн на официальном YouTube-канале ГЦПНК.