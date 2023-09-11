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    22:47, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    115 кинопроектов претендуют на государственную финподдержку

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 115 кинопроектов казахстанских режиссеров получили допуск к Питчингу-2023. Лучшие из них получат государственную финансовую поддержку и будут признаны национальными фильмами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного центра поддержки национального кино.

    Прием документов для участия в конкурсе проводился с 9 по 29 августа. Для представителей киноиндустрии была организована консультационная поддержка по четырем направлениям: личные консультации в офисах ГЦПНК в Алматы и Астане, ответы на телефонные обращения, ответы на онлайн-обращения в социальных сетях, а также был проведен открытый семинар-тренинг, где дополнительно были разъяснены правила отбора кинопроектов.

    «Общее количество заявок, зарегистрированных в электронном виде – 271, из них на бумажных носителях поступила 261 заявка. По итогам проверки документации 115 кинопроектов получили допуск к питчингу. Теперь они будут рассмотрены Экспертным советом с 8 сентября по 3 октября. Все участники конкурса, не прошедшие отборочный этап, в течение трех рабочих дней получат официальные письма, где будут указаны причины отклонения заявок», – отметили в пресс-службе Государственного центра поддержки национального кино.

    Список кинопроектов, прошедших на питчинг и расписание проведения открытой защиты доступны по ссылке. Открытая защита состоится с 3 по 5 октября 2023 года и будет транслироваться в режиме онлайн на официальном YouTube-канале ГЦПНК.

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