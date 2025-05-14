18:56, 13 Май 2025 | GMT +5
$11,49 млн использовали казахстанцы в рамках программы «Нацфонд - детям»
По состоянию на 1 мая 2025 года по программе «Нацфонд - детям» из использованных $11,49 млн казахстанцы направили на улучшение жилищных условий - $6,7 млн и оплату образования $4,79 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.
Куда направлены средства
На улучшение жилищных условий — $6,70 млн ( почти 57 тыс. заявлений):
- $6,55 млн — пополнение жилищных строительных сбережений;
- $49,94 тыс. — первоначальный взнос по ипотеке;
- $38,57 тыс. — покупка жилья по гражданско-правовым сделкам.
На оплату образования — $4,79 млн ( свыше 40 тыс. заявлений):
- $4,24 млн — оплата учёбы в Казахстане;
- $412,21 тыс. — пополнение образовательного накопительного вклада;
- $114,96 тыс. — оплата учёбы за рубежом.
Ранее сообщалось, что в 2024 году расходы из Нацфонда превысили поступления.