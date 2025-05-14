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    18:56, 13 Май 2025 | GMT +5

    $11,49 млн использовали казахстанцы в рамках программы «Нацфонд - детям»

    По состоянию на 1 мая 2025 года по программе «Нацфонд - детям» из использованных $11,49 млн казахстанцы направили на улучшение жилищных условий - $6,7 млн и оплату образования $4,79 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

    Нацфонд-детям
    Фото: freepik

    Куда направлены средства

    На улучшение жилищных условий — $6,70 млн ( почти 57 тыс. заявлений):

    • $6,55 млн — пополнение жилищных строительных сбережений;
    • $49,94 тыс. — первоначальный взнос по ипотеке;
    • $38,57 тыс. — покупка жилья по гражданско-правовым сделкам.

    На оплату образования — $4,79 млн ( свыше 40 тыс. заявлений):

    • $4,24 млн — оплата учёбы в Казахстане;
    • $412,21 тыс. — пополнение образовательного накопительного вклада;
    • $114,96 тыс. — оплата учёбы за рубежом.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году расходы из Нацфонда превысили поступления.

    Теги:
    Казахстанцы Нацфонд-детям
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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