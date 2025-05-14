$11,49 млн использовали казахстанцы в рамках программы «Нацфонд - детям»

По состоянию на 1 мая 2025 года по программе «Нацфонд - детям» из использованных $11,49 млн казахстанцы направили на улучшение жилищных условий - $6,7 млн и оплату образования $4,79 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.