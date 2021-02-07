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    08:01, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    1146 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    Всего в стране подтверждено 195 112 случаев, из них:

    в городе Нур-Султане - 23064(+140),
    в городе Алматы - 22784(+113),
    в ВКО - 20642(+60),
    в Атырауской области - 16424(+44),
    в Павлодарской области - 14982(+221),
    в Карагандинской области - 14311(+80),
    в Акмолинской области - 11952(+138),
    в ЗКО – 11567(+91),
    в СКО - 11370(+65),
    в Костанайской области - 10811(+83),
    в Алматинской области - 9685(+64),
    в городе Шымкенте - 5925(+7),
    в Жамбылской области - 5658(+12),
    в Туркестанской области - 4162(+3),
    в Мангистауской области - 4120(+7),
    в Актюбинской области - 4015(+10),
    в Кызылординской области - 3640(+8).
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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