1146 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего в стране подтверждено 195 112 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 23064(+140),в городе Алматы - 22784(+113),в ВКО - 20642(+60),в Атырауской области - 16424(+44),в Павлодарской области - 14982(+221),в Карагандинской области - 14311(+80),в Акмолинской области - 11952(+138),в ЗКО – 11567(+91),в СКО - 11370(+65),в Костанайской области - 10811(+83),в Алматинской области - 9685(+64),в городе Шымкенте - 5925(+7),в Жамбылской области - 5658(+12),в Туркестанской области - 4162(+3),в Мангистауской области - 4120(+7),в Актюбинской области - 4015(+10),в Кызылординской области - 3640(+8).