08:01, 07 Февраль 2021 | GMT +6
1146 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Всего в стране подтверждено 195 112 случаев, из них:в городе Нур-Султане - 23064(+140),
в городе Алматы - 22784(+113),
в ВКО - 20642(+60),
в Атырауской области - 16424(+44),
в Павлодарской области - 14982(+221),
в Карагандинской области - 14311(+80),
в Акмолинской области - 11952(+138),
в ЗКО – 11567(+91),
в СКО - 11370(+65),
в Костанайской области - 10811(+83),
в Алматинской области - 9685(+64),
в городе Шымкенте - 5925(+7),
в Жамбылской области - 5658(+12),
в Туркестанской области - 4162(+3),
в Мангистауской области - 4120(+7),
в Актюбинской области - 4015(+10),
в Кызылординской области - 3640(+8).