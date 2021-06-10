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    08:01, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    1144 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1144 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 222,

    город Алматы - 126,

    город Шымкент - 58,

    Акмолинская область - 48,

    Актюбинская область - 30,

    Алматинская область - 64,

    Атырауская область - 69,

    Восточно-Казахстанская область - 79,

    Жамбылская область - 32,

    Западно-Казахстанская область - 89,

    Карагандинская область - 160,

    Костанайская область - 35,

    Кызылординская область - 10,

    Мангистауская область - 45,

    Павлодарская область - 41,

    Северо-Казахстанская область - 17,

    Туркестанская область - 19.

    Всего в стране выявлено 397976 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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