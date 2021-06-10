08:01, 10 Июнь 2021 | GMT +6
1144 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1144 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 222,
город Алматы - 126,
город Шымкент - 58,
Акмолинская область - 48,
Актюбинская область - 30,
Алматинская область - 64,
Атырауская область - 69,
Восточно-Казахстанская область - 79,
Жамбылская область - 32,
Западно-Казахстанская область - 89,
Карагандинская область - 160,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 10,
Мангистауская область - 45,
Павлодарская область - 41,
Северо-Казахстанская область - 17,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлено 397976 заболевших.