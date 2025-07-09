11,4 млрд тенге предусмотрено на паллиативную помощь в 2025 году в Казахстане

По информации Минфина РК, в республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в сумме 11,4 млрд тенге.

— Дополнительная потребность на 2025 год будет рассмотрена Министерством здравоохранения в пределах утвержденного бюджета путем приоритезации предусмотренных расходов. Вопросы включения оказания паллиативной помощи в региональные планы развития территорий прорабатываются Министерством здравоохранения с акиматами областей, городов республиканского значения и столицы, — отметил Кошкарбаев.

По его словам, в стране имеется девять самостоятельных учреждений (хосписы/больницы/центры паллиативной помощи), оказывающих паллиативную помощь. В регионах, где они отсутствуют, стационарная паллиативная помощь оказывается в специализированных паллиативных отделениях в составе онкологических диспансеров и многопрофильных больниц.

— В малых населенных пунктах и на селе паллиативная помощь оказывается на единичных койках паллиативного профиля. По состоянию на 1 января 2025 года в республике развернуто 2 087 коек для оказания паллиативной помощи. С начала 2025 года тариф на койко-день паллиативной помощи увеличен с 12 909 тенге до 17144 тенге, что обеспечило рост общего объёма финансирования стационарной помощи. Для оказания помощи на дому функционируют мобильные бригады и при необходимости разворачивается стационар на дому, — сообщил заместитель Премьер-министра.

Также, по его данным, общий объем финансирования мобильных бригад паллиативной помощи увеличился с 199 385 тысяч тенге (2019 г.) до 875 521 тысяч тенге (2024 г.). В динамике отмечается рост тарифа на 1 выезд МБ с 1937 тенге (2019 г.) до 8 660 тенге (2025 г.).

— По состоянию на июнь 2025 года Фонд социального медицинского страхования заключил договоры на оказание паллиативной помощи с 200 медицинскими организациями на сумму 10,7 млрд тенге, — добавил Ермек Кошербаев.

Ранее мы писали, что в Казахстане разрабатывают стратегию развития паллиативной помощи до 2030 года.