11,4 млн тонн кормов заготовили в Казахстане

В рамках подготовки к зимовке 2025–2026 годов МСХ РК продолжается мониторинг хода кормозаготовительной кампании.

— В этом году посевные площади кормовых культур составили 3,3 млн га, что почти на 128 тысяч га больше, чем в 2024 году (3,2 млн га).

В целом на период зимовки предстоит заготовить 24,5 млн тонн сена, 1,7 млн тонн сенажа, 4,6 млн тонн соломы, 5,6 млн тонн концентрированных кормов, 2 млн тонн силоса, — сообщили в Минсельхозе.