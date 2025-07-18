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    17:07, 18 Июль 2025 | GMT +5

    11,4 млн тонн кормов заготовили в Казахстане

    В Казахстане заготовлено 11,4 млн тонн кормов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    сено, корма
    Фото: Kazinform

    В рамках подготовки к зимовке 2025–2026 годов МСХ РК продолжается мониторинг хода кормозаготовительной кампании.

    — В этом году посевные площади кормовых культур составили 3,3 млн га, что почти на 128 тысяч га больше, чем в 2024 году (3,2 млн га). 

    В целом на период зимовки предстоит заготовить 24,5 млн тонн сена, 1,7 млн тонн сенажа, 4,6 млн тонн соломы, 5,6 млн тонн концентрированных кормов, 2 млн тонн силоса, — сообщили в Минсельхозе.

    По оперативной информации акиматов, на 18 июля в регионах заготовлено 11,4 млн тонн кормов, в том числе 10,6 млн тонн сена (43,4% от плана) и 740 тысяч тонн сенажа (43,5%).

     — Обстановка по кормообеспеченности стабильна и находится на постоянном контроле министерства, — заявили в МСХ.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Регионы Минсельхоз
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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