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1137 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
30 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1137 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 151,
город Алматы - 68,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 67,
Актюбинская область - 27,
Атырауская область - 16,
Восточно-Казахстанская область - 50,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 110,
Карагандинская область - 123,
Костанайская область - 178,
Кызылординская область - 21,
Павлодарская область - 170,
Северо-Казахстанская область - 116,
Туркестанская область - 29.
Итого выздоровевших в Казахстане - 935950.
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