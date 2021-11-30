1137 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1137 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 151,

город Алматы - 68,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 67,

Актюбинская область - 27,

Атырауская область - 16,

Восточно-Казахстанская область - 50,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 110,

Карагандинская область - 123,

Костанайская область - 178,

Кызылординская область - 21,

Павлодарская область - 170,

Северо-Казахстанская область - 116,

Туркестанская область - 29.

Итого выздоровевших в Казахстане - 935950.