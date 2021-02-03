1136 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1136 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 78,

город Алматы - 105,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 102,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 132,

Атырауская область - 121,

Восточно-Казахстанская область - 27,

Жамбылская область - 24,

Западно-Казахстанская область - 45,

Карагандинская область - 61,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 319,

Северо-Казахстанская область - 64,

Туркестанская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане – 171 099.