08:16, 01 Июль 2021 | GMT +6
1134 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1134 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 386,
город Шымкент - 16,
Акмолинская область - 28,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 48,
Атырауская область - 86,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 133,
Карагандинская область - 160,
Костанайская область - 22,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 36,
Павлодарская область - 49,
Северо-Казахстанская область - 24,
Туркестанская область - 18.
Итого выздоровевших в Казахстане - 396396.