1134 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1134 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 386,

город Шымкент - 16,

Акмолинская область - 28,

Актюбинская область - 13,

Алматинская область - 48,

Атырауская область - 86,

Восточно-Казахстанская область - 82,

Жамбылская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 133,

Карагандинская область - 160,

Костанайская область - 22,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 36,

Павлодарская область - 49,

Северо-Казахстанская область - 24,

Туркестанская область - 18.

Итого выздоровевших в Казахстане - 396396.