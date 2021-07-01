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    08:16, 01 Июль 2021 | GMT +6

    1134 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1134 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 386,

    город Шымкент - 16,

    Акмолинская область - 28,

    Актюбинская область - 13,

    Алматинская область - 48,

    Атырауская область - 86,

    Восточно-Казахстанская область - 82,

    Жамбылская область - 22,

    Западно-Казахстанская область - 133,

    Карагандинская область - 160,

    Костанайская область - 22,

    Кызылординская область - 11,

    Мангистауская область - 36,

    Павлодарская область - 49,

    Северо-Казахстанская область - 24,

    Туркестанская область - 18.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 396396.


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