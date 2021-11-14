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1133 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
14 Ноября 2021 08:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1133 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 102,
город Алматы - 137,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 85,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 72,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 70,
Жамбылская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 123,
Костанайская область - 115,
Кызылординская область - 23,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 128,
Северо-Казахстанская область - 157,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 956499 заболевших.
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