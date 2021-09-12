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    00:32, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    113 автопожаров ликвидировали в ВКО с начала года

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с начала года произошло 113 автопожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Основной причиной пожаров на транспорте становится:

    - неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства;
    - неисправность электрооборудования транспортного средства;
    - попадание искр, раскаленных частиц металла при проведении пожароопасных огневых работ в непосредственной близости от транспортного средства.
    - с наступлением холодов увеличивается количество возгораний автомобилей по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

    «6 сентября в 03 часа 31 минуту в селе Жаркын города Семея на открытой территории во время стоянки загорелся автомобиль марки Volkswagen Vento, 1992 года выпуска. Горели детали моторного отсека, салон, панель приборов, покрышки передних и задних колес. Огонь ликвидирован пожарными на общей площади 5 кв.м. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

    В этот же день 6 сентября в 21 час 31 минуты в селе Белоусовка по улице Набережная, загорелся автомобиль марки Mazda MVP, 1995 года выпуска. Спасателями оперативно ликвидирован пожар на площади 1,2 кв.м. Короткое замыкание в автомобиле послужило причиной пожара», - рассказали в пресс-службе ДЧС.

    ДЧС ВКО предупреждает, чтобы уберечь свой автомобиль от огня необходимо соблюдать следующие правила:

    - Нужно тщательно следить за техническим состоянием машины, вовремя проходить техобслуживание. Если вы хотите сделать технический «апгрейд» авто, такой как автозапуск или сигнализация, то установите его у квалифицированных специалистов и не скупитесь на покупку оригинальных устройств.

    - Если вы ставите машину в гараж, нельзя хранить в нём предметы, которые могут легко загореться – мебель, большие запасы топлива (более 20 литров) и масла (более 5 литров). - Не допускайте поджигание сухой травы у гаражных боксов.

    - Чтобы уберечь автомобиль от пожара, для обогрева двигателя ни в коем случае не используйте самодельные электронагревательные приборы и тем более открытый огонь или паяльную лампу.

    - При пожаре немедленно сообщайте по номеру 101 или 112.



    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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