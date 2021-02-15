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    16:44, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    1110 медработников вакцинировались в Туркестанской области с 1 по 15 февраля

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 1110 медработников вакцинировались в Туркестанской области с 1 по 15 февраля. Уровень заражения коронавирусом в регионе снижается. На сегодня он составляет всего 0,14%. За прошедшие сутки заболели шесть человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Напомним, что с начала пандемии в области зарегистрировано 4215 случаев. 2704 протекали без симптомов. 1672 лечились в стационаре. Вакцинация населения от коронавирусной инфекции началась 1 февраля.

    Тем не менее, могут возникать такие реакции как покраснение, боль в месте укола, повышение температуры тела, кратковременное повышение артериального давления. Это длится от нескольких часов до нескольких дней.

    Вакцинироваться от коронавируса нужно в два этапа с интервалом в 21 день. Первая доза имеет непродолжительный защитный эффект из-за выработки небольшого количества антител. Вторая доза усиливает действие первой, увеличивая количество антител в организме человека. Обратите внимание, что между первой и второй дозами вакцины существует риск заражения. Поэтому во время вакцинации врачи обязательно должны носить маски, обрабатывать руки и сохранять социальную дистанцию.

    «Данные клинических исследований подтвердили, что иммунитет после вакцинации охраняется от одного до двух лет. В то же время установлено, что антитела после выздоровления от КВИ сохраняются в среднем шесть месяцев. Следовательно, мы можем говорить о том, что антитела, защищающие организм от КВИ после вакцинации, сохраняются дольше», - пояснила врач-эпидемиолог, эксперт Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Лена Касабекова.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Туркестанская область
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